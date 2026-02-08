Orban: Dokle god Ukrajina ovo radi, naš je neprijatelj

Orban se smatra najbližim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina u Europskoj uniji, a njegova zemlja uvelike ovisi o ruskoj opskrbi plinom i naftom. Za razliku od ostalih članica EU-a, Mađarska pod Orbanom nije poduzela nikakve ozbiljne napore da se oslobodi ovisnosti o ruskoj energiji.