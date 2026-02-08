Oglas

govor na predizbornom skupu

Orban: Dokle god Ukrajina ovo radi, naš je neprijatelj

Hina
08. velj. 2026. 16:59
Viktor Orban
Mađarski premijer Viktor Orban nazvao je Ukrajinu, koja je pod ruskim napadima, "neprijateljem" Mađarske na predizbornom skupu u nedjelju.

"Ukrajinci moraju prestati stalno zahtijevati u Bruxellesu da se Mađarskoj prekine dotok jeftine ruske energije", rekao je desničarski populist u predizbornom govoru u gradu Sambotelu na zapadu Mađarske u nedjelju.

"Dokle god Ukrajina to radi, naš je neprijatelj", dodao je Orban, objavila je državna novinska agencija MTI.

Orban se smatra najbližim saveznikom ruskog predsjednika Vladimira Putina u Europskoj uniji, a njegova zemlja uvelike ovisi o ruskoj opskrbi plinom i naftom. Za razliku od ostalih članica EU-a, Mađarska pod Orbanom nije poduzela nikakve ozbiljne napore da se oslobodi ovisnosti o ruskoj energiji.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj trebali bi se održati 12. travnja. Orban se prvi put u 16 godina na vlasti suočava s opasnim suparnikom.

Stranka poštovanja i slobode, poznatija kao stranka Tisza koju predvodi konzervativni Peter Magyar, već više od godinu dana značajno vodi pred Orbanovom strankom Fidesz u anketama javnog mnijenja.

