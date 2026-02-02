Orbanova izborna kampanja: Đonom na Ukrajinu

Orbánu, međutim, nije važna Ukrajina, već parlamentarni izbori koji će se održati 12. travnja. Orbán i njegova stranka Fidesz već mjesecima pokušavaju pronaći temu kojom bi u anketama potisnuli oporbenog čelnika Pétera Magyara i njegovu stranku Tisza – zasad bez uspjeha. Proljetna antiukrajinska kampanja iz 2025., u kojoj je Ukrajina prikazivana kao mafijaška, narkodilerska i prevarantska država, propala je jer su je, čini se, mnogi Mađari smatrali previše primitivnom.