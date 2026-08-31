Ubojstvo na streljani u Crnoj Gori: Pronađena tijela trojice zaposlenika, policija traga za počiniteljem

"Policijski službenici, u suradnji i po nalogu državnog tužitelja Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici, poduzimaju očevidne i istražne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do uporabe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ove tri osobe", priopćili su iz policije.