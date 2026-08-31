Oglas

Drama u Danilovgradu

Ubojstvo na streljani u Crnoj Gori: Pronađena tijela trojice zaposlenika, policija traga za počiniteljem

author
N1info
|
31. kol. 2026. 19:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
forenzičari
Ilustracija: Xiangkun ZHU/Unsplash

Na streljani "Češka zbrojovka" u Danilovgradu u Crnoj Gori pronađena su tijela trojice muškaraca, a policija traga za počiniteljem.

Oglas

Prema priopćenju crnogorske Uprave policije, tijela su pronađena danas na streljani. Neslužbene informacije iz policije, koje prenosi RTCG, navode da su ubijeni Nemanja Kapor, Petar Globarević i Momir Radonjić.

Iz kluba "Češka zbrojovka" neslužbeno su poručili da su stradali njihovi članovi koji su, u skladu sa zakonom, na poslu bili bez oružja i bez mogućnosti obrane.

Portal Vijesti.me objavio je da je riječ o trojici instruktora, dvojici mlađih i jednom starijem. Policija provodi kriminalističku obradu, a pregledavaju se i snimke nadzornih kamera sa streljane.

Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga danas je na toj streljani iznajmila oružje.

Policiju obavijestio vlasnik

Iz Uprave policije navode da je oko 17 sati dežurnu službu Odjeljenja sigurnosti Danilovgrad kontaktirao vlasnik streljane M. J. On je, kako navode, na lokaciji zatekao tijela.

"Policijski službenici, u suradnji i po nalogu državnog tužitelja Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici, poduzimaju očevidne i istražne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do uporabe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ove tri osobe", priopćili su iz policije.

Dodali su da će javnost pravodobno biti obaviještena nakon kriminalističke obrade mjesta događaja, utvrđivanja identiteta stradalih i provedbe početnih mjera.

Policija u međuvremenu zaustavlja i kontrolira sva vozila koja se kreću iz Danilovgrada prema Podgorici.

Teme
crna gora danilovgrad streljana crna gora trostruko ubojstvo ubojstvo crna gora

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ