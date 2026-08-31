Drama u Danilovgradu
Ubojstvo na streljani u Crnoj Gori: Pronađena tijela trojice zaposlenika, policija traga za počiniteljem
Na streljani "Češka zbrojovka" u Danilovgradu u Crnoj Gori pronađena su tijela trojice muškaraca, a policija traga za počiniteljem.
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Prema priopćenju crnogorske Uprave policije, tijela su pronađena danas na streljani. Neslužbene informacije iz policije, koje prenosi RTCG, navode da su ubijeni Nemanja Kapor, Petar Globarević i Momir Radonjić.
Iz kluba "Češka zbrojovka" neslužbeno su poručili da su stradali njihovi članovi koji su, u skladu sa zakonom, na poslu bili bez oružja i bez mogućnosti obrane.
Portal Vijesti.me objavio je da je riječ o trojici instruktora, dvojici mlađih i jednom starijem. Policija provodi kriminalističku obradu, a pregledavaju se i snimke nadzornih kamera sa streljane.
Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga danas je na toj streljani iznajmila oružje.
Policiju obavijestio vlasnik
Iz Uprave policije navode da je oko 17 sati dežurnu službu Odjeljenja sigurnosti Danilovgrad kontaktirao vlasnik streljane M. J. On je, kako navode, na lokaciji zatekao tijela.
"Policijski službenici, u suradnji i po nalogu državnog tužitelja Višeg državnog tužiteljstva u Podgorici, poduzimaju očevidne i istražne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do uporabe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ove tri osobe", priopćili su iz policije.
Dodali su da će javnost pravodobno biti obaviještena nakon kriminalističke obrade mjesta događaja, utvrđivanja identiteta stradalih i provedbe početnih mjera.
Policija u međuvremenu zaustavlja i kontrolira sva vozila koja se kreću iz Danilovgrada prema Podgorici.
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