Kreće uređenje Meštrovićeva trga u Zapruđu. Koliko će sve koštati i do kada će trajati radovi?

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,25 milijuna eura bez PDV-a, a rok završetka je šest mjeseci. Posebna pažnja posvetit će se očuvanju i unapređenju zelenila na trgu. Sva postojeća stabla proći će stručnu sanitarnu rezidbu, a na približno 90 odraslih stabala sanirat će se korijenski sustav kako bi se očuvala njihova vitalnost i stabilnost. Istodobno će se proširiti i obogatiti zelene površine, uz novu sadnju stabala, grmlja i raznolikog bilja te gotovo 1.000 četvornih metara novih travnatih površina. U sklopu obnove uklonit će se dotrajalo postojeće opločenje i infrastruktura te će se, nakon izvedbe novog sustava odvodnje oborinskih voda, urediti oko 6.450 četvornih metara novih opločenih površina.