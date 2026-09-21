Sloboda tiska na udaru
Trump zabranio pristup Bijeloj kući trima velikim medijima, oni mu sad uzvraćaju tužbom
CNN, MS NOW i Politico podnijeli su tužbu protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što su njihovim novinarima uskraćene akreditacije i pristup Bijeloj kući.
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Tri medijske kuće tvrde da je odluka protivna Prvom amandmanu američkog Ustava, koji štiti slobodu tiska, kao i ustavnim jamstvima pravičnog postupka. Od saveznog suda u Washingtonu zatražile su hitnu intervenciju i privremenu mjeru kojom bi im se ponovno omogućio pristup Bijeloj kući, piše CNN.
„Bez ikakve najave ili postupka, Bijela kuća ukinula je akreditacije našim novinarima jer joj se nije sviđalo naše izvještavanje“, poručile su tri redakcije u zajedničkom priopćenju. Dodale su da vlast ne smije odlučivati o tome što će mediji izvještavati ili objavljivati.
Trump: „Ne moram ih pustiti u narodnu kuću“
Trump je prošlog petka najavio zabranu za CNN, MS NOW i Politico, navodeći da je nezadovoljan načinom na koji izvještavaju o njegovoj administraciji. Na društvenim mrežama optužio je te medije za „lažne vijesti“ i ustvrdio da predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Također je ostavio mogućnost da zabrana bude proširena i na druge medijske kuće.
Nakon objave zabrane novinarima triju redakcija deaktivirane su press-akreditacije. Kada su pokušali doći na posao, pripadnici Tajne službe odbili su ih pustiti u kompleks Bijele kuće, a nekima su akreditacije i oduzete.
CNN je pritom ostao bez jedne od zadaća u televizijskom press-poolu, odnosno zajedničkom sustavu televizijskog praćenja predsjedničkih aktivnosti. Zbog zabrane CNN-u poremećen je i plan televizijskog praćenja Trumpova puta u New York.
Spor oko slobode medija
U središtu sudskog spora bit će pitanje takozvane diskriminacije na temelju stajališta – odnosno može li vlast uskratiti pristup novinarima zbog sadržaja njihova izvještavanja.
Tri medijske kuće tvrde da je upravo to razlog zbog kojeg su ostale bez pristupa Bijeloj kući. Njihov odvjetnik Ted Boutrous, koji je CNN zastupao i u ranijem sporu oko novinarske akreditacije, poručio je da je zabrana izravno povezana s izvještavanjem koje Trump ne odobrava.
Američki sudovi već su se bavili sličnim sporovima. U jednom od ključnih slučajeva iz 1977. godine sud je zaključio da novinarima ne bi trebalo uskraćivati pristup Bijeloj kući zbog sadržaja njihova govora ili izvještavanja, uz poštovanje propisanog pravnog postupka.
Slični slučajevi pojavili su se i tijekom Trumpova prvog mandata. Novinar CNN-a Jim Acosta i dopisnik Playboya Brian Karem tada su izgubili novinarske akreditacije, što je također završilo na sudu. U drugom Trumpovu mandatu spor je pokrenuo i Associated Press nakon što je njegovim novinarima uskraćen pristup Ovalnom uredu i predsjedničkom zrakoplovu.
Tri redakcije sada tvrde da će, neovisno o odluci Bijele kuće, nastaviti izvještavati o američkoj administraciji.
„Misija CNN-a da izvještava o američkoj vladi nastavit će se bez obzira na pokušaje ograničavanja fizičkog pristupa Bijeloj kući i drugim vladinim zgradama“, poručio je CNN.
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