Trump zabranio pristup Bijeloj kući trima velikim medijima, oni mu sad uzvraćaju tužbom

Trump je prošlog petka najavio zabranu za CNN, MS NOW i Politico, navodeći da je nezadovoljan načinom na koji izvještavaju o njegovoj administraciji. Na društvenim mrežama optužio je te medije za „lažne vijesti“ i ustvrdio da predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Također je ostavio mogućnost da zabrana bude proširena i na druge medijske kuće.