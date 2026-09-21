o državnim financijama
Japunčić: Nije vrijeme da se pale crvene lampice oko javnog duga, no iduća bi godina mogla biti izazovna
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je financijski analitičar Hrvoje Japunčić. Razgovarali su o stanju javnog duga, inflaciji i stanju državnih financija.
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"Nama je udio javnog duga u BDP-u značajnije padao prvo i prvenstveno zbog snižavanja troška kamata koje smo imali na javni dug. Hrvatska je u tom vremenu (u posljednjih nekoliko godina) iskoristila situaciju da refinancira postojeće obveze s nižim kamatnim stopama", kaže Hrvoje Japunčić.
Što nas može zabrinjavati u budućnosti?
"Nije se nažalost iskoristilo u onom obujmu u kojem se moglo, imali smo prilike da se taj ukupni dug još više smanji. S druge strane, BDP je bio u pozitivnom trendu, pa smo do stvarno došli u situaciju da nam je javni dug ispod tih 60 posto, što je jedan od temeljnih segmenata mastriških kriterija", dodao je.
"U budućnosti može zabrijavati to da će svako novo zaduženje RH, ako će kamatne stope i dalje rasti, biti po višim kamatama. Ako će rast kamatnih stopa biti veći od rasta BDP-a, to pali tzv. žuto svjetlo. Gleda se i ukupan iznos kamata na javni dug i koliko pojedina zemlja to može servisirati. Ako imate deficit, gledaju se ta dva segmenta: visina kamatnih stopa u odnosu na rast BDP-a i ukupan iznos kamata.
Dobar smjer
"Hrvatska je krenula u dobrom smjeru povećavši, unutar duga, količinu kreditiranja iz tzv. tuzemnih izvora. U zadnjih par godina RH izdaje obveznice koje domaće građanstvo kupuje, to je dobro jer kamatni iznosi koji se isplaćuju za to ostaju unutar domaće ekonomije", kaže.
Pa ipak, unatoč tome što vidi potencijalno izazovno razdoblje u sljedećih nekoliko godina, Japunčić ne smatra da je situacija isključivo negativna.
"Trenutačno bih osobno rekao da nema žutih ili crvenih lampica. Međutim, tu je situacija s inflacijom, pa bi se tu mogle sljedeće godine ukazivati neke lampice.
Nažalost, iduća godina može biti turbulentna i izazova. Imamo dva ogromna izvora problema koji jako utječu na kretanje cijena i općenito dobavljivost. Sljedeća godina može pružiti puno prilika za negativnost za opće ekonomske trendove", kaže Japunčić.
Cijeli razgovor poslušajte u videu.
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