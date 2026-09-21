Japunčić: Nije vrijeme da se pale crvene lampice oko javnog duga, no iduća bi godina mogla biti izazovna

"Nije se nažalost iskoristilo u onom obujmu u kojem se moglo, imali smo prilike da se taj ukupni dug još više smanji. S druge strane, BDP je bio u pozitivnom trendu, pa smo do stvarno došli u situaciju da nam je javni dug ispod tih 60 posto, što je jedan od temeljnih segmenata mastriških kriterija", dodao je.