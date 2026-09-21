Ilica ostaje bez jedne prometne trake? U pripremi nova prometna regulacija

Grad Zagreb još je ranije najavio širenje sustava pametnog upravljanja prometom. U studenom 2024. objavljeno je da su u Centar za upravljanje prometom već bila povezana 88 semafora na glavnim prometnicama, uz plan da ih do kraja te godine bude 100. Grad je pritom naveo da novi semafori koriste videonadzor za regulaciju prometa.