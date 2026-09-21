NAJDULJA ZAGREBAČKA ULICA
Ilica ostaje bez jedne prometne trake? U pripremi nova prometna regulacija
Na Ilici se pripremaju nove prometne promjene, među kojima je i mogućnost prenamjene jedne trake u posebnu traku za javni prijevoz, dok Grad istodobno radi na optimizaciji semafora i uvođenju sustava koji promet prati u stvarnom vremenu.
Na dijelu Ilice prema Črnomercu razmatra se prenamjena jedne od postojećih prometnih traka u traku namijenjenu javnom prijevozu, odnosno tramvajima i autobusima. Kako piše Jutarnji list, Grad Zagreb za tu je promjenu pokrenuo izradu projektne dokumentacije.
Plan obuhvaća potez od Ulice Filipa Vukasovića do raskrižja Ilice, Selske ceste i Ulice Sveti Duh. Ako se prenamjena provede, automobili bi na tom dijelu prilaza raskrižju imali jednu prometnu traku manje.
O tome će se odlučivati nakon novih mjerenja prometa. Projektant treba provesti trodnevno brojanje prometa, tijekom radnih dana i subote, od 6 do 20 sati. Brojat će se osobna i teretna vozila, autobusi i tramvaji, ali i pješaci te biciklisti.
Prikupljeni podaci trebali bi poslužiti za analizu prometnog opterećenja i računalnu simulaciju. Njome bi se trebalo utvrditi kako bi eventualna nova organizacija prometa utjecala na duljinu kolona, vrijeme čekanja, zasićenost prilaza raskrižju i ukupnu protočnost.
Posebna traka za javni prijevoz
Jedna od predviđenih promjena odnosi se na krajnju desnu prometnu traku na istočnom prilazu Ilicom. Razmatra se mogućnost da se dio između Ulice Filipa Vukasovića i raskrižja sa Selskom i Svetim Duhom rezervira za javni prijevoz.
Predviđeno je i davanje prednosti tramvajima i autobusima na semaforima na dijelovima trase kojima prometuju. Novi semaforski uređaj trebao bi biti povezan s gradskim Centrom za upravljanje prometom, a promet bi se pratio videodetekcijom.
Na raskrižju Ilice, Selske ceste i Svetog Duha predviđene su i kamere za automatsko brojanje i klasifikaciju motornih vozila te videonadzor. Planirana je i LED signalizacija na semaforima.
Ilica već dobiva pametnije semafore
Sve se to uklapa u širi sustav koji Grad Zagreb već razvija. U službenom izvješću za 2025. godinu Grad je naveo da je izrađen i verificiran prometni elaborat optimizacije rada semaforskih uređaja na potezu Ilice od Selske ceste do Zagrebačke ceste.
U lipnju ove godine na Ilici su se izvodili i radovi povezani s optimizacijom rada semaforskih uređaja na raskrižjima Ilice i Bračunove ulice te Ilice i Zagrebačke ceste. Grad je tada najavio otežano prometovanje zbog radova na prekopu kolnika.
Grad Zagreb još je ranije najavio širenje sustava pametnog upravljanja prometom. U studenom 2024. objavljeno je da su u Centar za upravljanje prometom već bila povezana 88 semafora na glavnim prometnicama, uz plan da ih do kraja te godine bude 100. Grad je pritom naveo da novi semafori koriste videonadzor za regulaciju prometa.
U svibnju 2026. Jutarnji je objavio i da Grad nabavlja pametnu signalizaciju s umjetnom inteligencijom za 12 ključnih lokacija. Prema toj objavi, na lokacijama će biti postavljeni videodetekcijski senzori koji prate dolazak vozila prema raskrižju i mogu ih detektirati do 60 metara prije semafora.
Odluka još nije konačna
Konačna odluka o prenamjeni trake na Ilici zasad nije donesena. Prvo treba provesti nova mjerenja i analizu prometnih tokova, nakon čega bi trebalo biti jasnije kako bi takva promjena utjecala na promet na tom dijelu Ilice.
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