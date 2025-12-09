UNESCO-ov Međuvladin odbor za zaštitu nematerijalne kulturne baštine proglasio je gusle, drevni instrument s Balkana, i deset drugih kulturnih praksi ugroženima.
Odbor kulturne organizacije Ujedinjenih naroda odlučio je na svom godišnjem sastanku u indijskom glavnom gradu New Delhiju u utorak staviti 11 vještina i kulturnih oblika na popis nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.
Popis uključuje tradicionalni žičani instrument s Balkana poznat kao gusle i vještinu sviranja, zatim duhovni ples Mwazindika zajednice Daida u Keniji, te tehniku gradnje seoske kuće quincha od gline u Panami.
Navodi se da imenovane tradicije zahtijevaju hitne mjere kako bi se održale na životu, navodi se na web stranici UNESCO-a. Uvrštavanje na popis ima za cilj pronaći pomoć u traženju međunarodne podrške.
Dvadeseta sjednica odbora nastavlja se do subote, a tjedna konferencija posvećena je uvrštavanju na jedan od tri popisa kulturne baštine.
Ove godine stručnjaci također pregledavaju 55 nominacija za popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, uključujući jodlanje u Švicarskoj, kao i prijedlog za Registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
