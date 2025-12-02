Sevdalinka kao inspiracija budućim generacijama: Godišnjica upisa na reprezentativnu listu UNESCO-a

„4. prosinca je za mene nova godina, slavlje, datum kada bismo svi trebali stati, zastava bi trebala biti podignuta na jarbole, sve bi trebalo biti svečano lijepo, nježno, fino, i želim da naši kolege i moji kolege daju našem sevdalinka gradu Mostaru prvi pečat Dana sevdalinke, te da kažemo da sevdalinka ovdje živi i živjet će“, ističe.