Velika promjena na granici s BiH: Nećete moći napustiti zemlju ako niste napravili ključnu stvar

Bosna i Hercegovina uvela je veliku novost na svojim graničnim prijelazima na kojima će strani državljani prolaziti kroz posebnu kontrolu bez koje neće moći napustiti zemlju.
Oglas
Počinite li neki prometni prekršaj tijekom boravka u BiH, više nećete moći napustiti zemlju prije nego što platite kaznu, a ako je ne platite na vrijeme, ona će vam biti naplaćena na granici, prenosi Dnevnik.hr.
Prometni prekršaji bit će koordinirani posebnom aplikacijom koju je razvila Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za potrebe Granične policije BiH. Cilj ove mjere je da prije svega strani državljani, koji imaju neplaćene prometne prekršaje ne mogu priječi državnu granicu prije nego podmire obaveze.
Direktor agencije IDDEEA Almir Badnjević rekao je kako će se podaci automatski obrađivati.
"Ovo omogućava Graničnoj policiji BiH uvid u sve prekršaje svakog vozila koje je počinjeno u BiH, u realnom vremenu. Osigurali smo da nitko tko ima aktivne prekršaje u BiH ne može napustiti zemlju bez reguliranja svojih obaveza", rekao je Badnjević prilikom predstavljanja aplikacije, prenosi Klix.ba.
Novi sustav kontrole trebao bi pridonijeti smanjenju broja nenaplaćenih prometnih kazni u toj zemlju, napominju iz agencije.
Granična policija BiH će u nadolazećem razdoblju koordinirati način primjene ove mjere s kantonalnim i entitetskim MUP-ovima kako bi zaživjela u punom obimu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas