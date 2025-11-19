Već nekoliko dana pojačana je nazočnost policije u centru Zagreba
Oglas
Tako su jutros nešto iza sedam sati na prilazima Trgu bana Jelačića bila čak četiri patrolna vozila i veći broj policijskih djelatnika.
Upit o nazočnosti većeg broja policijskih službenika poslali smo i zagrebačkoj policiji iz koje navode: "Stalno smo prisutni na Trgu bana Jelačića zbog same lokacije, velikog broja ljudi, turista. Policija je tu konstantno i preventivno prisutna."
Podsjetimo, 12. studenog upravo se na Trgu bana Jelačića odvila masovna tučnjava, pri čemu su ozlijeđena trojica maloljetnika. Napadnuti su bili srednjoškolci iz Splita koji su u Zagreb došli na Interliber.
Nakon sukoba, napadači su se dali u bijeg. Nedaleko mjesta događaja, na Glavnom željezničkom kolodvoru policijski službenici su pronašli četvoricu za koje su posumnjali da su sudjelovali u navedenom sukobu te ih priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, objavljeno je tada iz PUZ-a.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju trojica osumnjičenih maloljetnika su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke. Četvrti privedeni je pušten s obzirom na nedovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave, ali kriminalističko istraživanje se nastavlja.
Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas