VIDEO / Dijana Hrka prevezena s mjesta gdje je štrajkala glađu: Okupljeni pale svijeće za njeno zdravlje

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, već 11 dana štrajka glađu. Jučer je potvrdila da je malaksala, ali da ne odustaje.
Dijana Hrka napustila je šator u kojem je štrajkala glađu. Za N1 Srbija veterani su prvotno rekli da je otišla zbog privatnih obaveza i uskoro će se vratiti. Otišla je u pratnji bikera.
Kako javlja reporterka N1, njezin odlazak uznemirio je okupljene jer su zabrinuti već danima – otkako im je rečeno da joj se zdravstveno stanje pogoršalo.
Kako su rekli, njezino zdravstveno stanje nije se promijenilo u odnosu na danas, kada je rekla da se osjeća iscrpljeno, ali da još uvijek neće primati infuziju i da će nastaviti sa štrajkom glađu.
Građani su organizirali zajedničku molitvu zbog njezina zdravstvenog stanja i zapalili svijeće.
Iako su veterani ranije rekli da je otišla privatnim poslom iz šatora u kojem je štrajkala glađu te da će se uskoro vratiti, međutim, na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se da je ušla u privatnu kliniku.
