Oglas

Majka novosadske žrtve

VIDEO / Dijana Hrka prevezena s mjesta gdje je štrajkala glađu: Okupljeni pale svijeće za njeno zdravlje

author
N1 Srbija
|
12. stu. 2025. 21:01
Dijana Hrka
N1 Srbija

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, već 11 dana štrajka glađu. Jučer je potvrdila da je malaksala, ali da ne odustaje.

Oglas

Dijana Hrka napustila je šator u kojem je štrajkala glađu. Za N1 Srbija veterani su prvotno rekli da je otišla zbog privatnih obaveza i uskoro će se vratiti. Otišla je u pratnji bikera.

Kako javlja reporterka N1, njezin odlazak uznemirio je okupljene jer su zabrinuti već danima – otkako im je rečeno da joj se zdravstveno stanje pogoršalo.

Kako su rekli, njezino zdravstveno stanje nije se promijenilo u odnosu na danas, kada je rekla da se osjeća iscrpljeno, ali da još uvijek neće primati infuziju i da će nastaviti sa štrajkom glađu.

Građani su organizirali zajedničku molitvu zbog njezina zdravstvenog stanja i zapalili svijeće.

Iako su veterani ranije rekli da je otišla privatnim poslom iz šatora u kojem je štrajkala glađu te da će se uskoro vratiti, međutim, na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se da je ušla u privatnu kliniku.

Teme
aleksandar vučić dijana hrka pad nadstrešnice srbija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ