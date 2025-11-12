Dijana Hrka ne odustaje od štrajka glađu: "Veću kukavicu od Vučića nisam vidjela, razočarana sam u njega kao čovjeka"

„Liječnik je bio, na meni je da odlučim hoću li primiti infuziju ili ne. Iza ovoga ne stoji nijedan veteran, nitko mi ništa ne savjetuje. Sve radim sama. Sve sam ih iznenadila kada sam rekla da ću štrajkati, nitko nije znao. Kada odgovaram na pitanje, odgovaram onako kako se osjećam. Koliko god puta davala intervju, to je sve ono što mislim i osjećam u tom trenutku. Mnogo toga sada ovisi o ovome. Shvatila sam situaciju ozbiljno. Ovo može biti kobno za mene, ali ako tako bude, možda će za vas u budućnosti biti dobro. Možda će ova djeca konačno živjeti normalno“, dodala je Hrka.