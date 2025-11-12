Dijana Hrka ne odustaje od štrajka glađu: "Veću kukavicu od Vučića nisam vidjela, razočarana sam u njega kao čovjeka"

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, mladića koji je stradao u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, već 11 dana štrajka glađu. Ona je jučer potvrdila da je malaksala, ali da ne odustaje.
Oglas
Dijana Hrka danas se obratila medijima: „Malo sam više malaksala, malo mi je pao tlak, nije mi dobro. Jučer je VBA rekao predsjedniku da sam snimala razgovor, pa bih voljela da me kontaktiraju da me pitaju to. Zašto se oni bave sa mnom, ja sam civil, nisam vojnik? Ako mi ne bude dobro, pristat ću na infuziju, ali ne odustajem od štrajka glađu, ostajem ovdje do kraja. Što bude, bit će“, rekla je Hrka.
„Ovo nije normalna situacija, ovo nije normalan život. Mi preživljavamo godinu dana, ovo je sramota i bruka. Nemojte širiti laži o meni i mojoj obitelji“, navela je Hrka, a prenosi Nova.rs.
„Liječnik je bio, na meni je da odlučim hoću li primiti infuziju ili ne. Iza ovoga ne stoji nijedan veteran, nitko mi ništa ne savjetuje. Sve radim sama. Sve sam ih iznenadila kada sam rekla da ću štrajkati, nitko nije znao. Kada odgovaram na pitanje, odgovaram onako kako se osjećam. Koliko god puta davala intervju, to je sve ono što mislim i osjećam u tom trenutku. Mnogo toga sada ovisi o ovome. Shvatila sam situaciju ozbiljno. Ovo može biti kobno za mene, ali ako tako bude, možda će za vas u budućnosti biti dobro. Možda će ova djeca konačno živjeti normalno“, dodala je Hrka.
„Zašto se prijeti mom odvjetniku?“
„Predsjednik mi je rekao da on nije nadležna institucija za tužiteljstvo. Reći ću mu izravno da laže. Kada je izašao s registratorima rekao je da je on nadležan, a sada, kada je mene pozvao, rekao je da nije. Ako budem imala neki problem, mogu objaviti njegov razgovor. Netko od njegovih tamo je snimio taj razgovor. Poziva se na VBA, pa neka kaže o čemu smo razgovarali“, rekla je Hrka.
„On meni nema što oprostiti, kako ga nije sram. Ja njemu nikada neću oprostiti, jer taj isti predsjednik, kada se dogodila nadstrešnica, obećao je da će svi biti procesuirani. Do dana današnjeg – nitko“, dodala je ona, prenosi Nova.rs.
„Zašto se Ivanu Niniću prijeti? Zašto se prijeti mom odvjetniku? Zato što nije odustao od mene, zato što je stao uz mene. Ne daj Bože da se dogodi nešto mom odvjetniku, svi znate tko će za to biti kriv. Meni da se nešto dogodi – znate tko je kriv. Ovo je otišlo predaleko“, istaknula je Hrka.
„Veću kukavicu od Vučića nisam vidjela, razočarana sam u njega kao čovjeka“
„Policija je milijun puta krenula mene tući. U Valjevu, kada je policajac krenuo udariti me pendrekom, da nije bio tamo veteran viši od mene, ja sam gola stajala ispred kordona – postoje fotografije sa svih mjesta. Veteran je u Valjevu uhvatio pendrek iznad mene, dobila bih ga posred glave. U Novom Sadu veterani su pretučeni zbog mene, zato što su me zagrlili da me zaštite. Kome da se obratim, kome da prijavim, kad u ovoj našoj Srbiji ništa ne funkcionira“, rekla je Hrka.
„Tužiteljstvo mora početi raditi svoj posao. Nitko nije u zatvoru, samo naša djeca, naši studenti. Ovaj čovjek (Vučić) je najveća kukavica. Ja veću kukavicu od njega nisam vidjela. Jako sam razočarana u njega kao čovjeka, on ima troje djece, neka se samo sjeti svoje djece. Mnogi od nas izgubili su svoju djecu zato što je on na vlasti“, dodala je Hrka.
O SVEMU USKORO OPŠIRNIJE
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas