VIDEO / Ljudi u nevjerici gledaju kako se u Beogradu čisti snijeg

Ni u Beogradu nije mnogo bolje, iako je prošlo nekoliko dana od “ozbiljnijeg” snijega – ulice su i dalje neprohodne, građani se lome na zaleđenim stubištima, autobusi proklizavaju… Stječe se dojam da je cijeli grad blokiran zbog malo snijega, ali – onda na državnoj televiziji Srbije, RTS-u, prikažu "akciju" nadležnih službi i sve postaje jasnije.