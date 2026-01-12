Oglas

nekonvencionalne metode

VIDEO / Ljudi u nevjerici gledaju kako se u Beogradu čisti snijeg

author
N1 Info
|
12. sij. 2026. 12:01
snijeg u beogradu
F.S./ATAImages

Srbija je i dalje okovana snijegom i ledom, a izvanredna situacija na snazi je u 11 općina.

Oglas

Dok predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da se u Srbiji snijeg čisti brže nego u New Yorku, građani nažalost, iz iskustva već znaju kako to “funkcionira”.

Beograd blokiran, a snijeg čiste - puhalicom za lišće

Ni u Beogradu nije mnogo bolje, iako je prošlo nekoliko dana od “ozbiljnijeg” snijega – ulice su i dalje neprohodne, građani se lome na zaleđenim stubištima, autobusi proklizavaju… Stječe se dojam da je cijeli grad blokiran zbog malo snijega, ali – onda na državnoj televiziji Srbije, RTS-u, prikažu "akciju" nadležnih službi i sve postaje jasnije.

Tako je na društvenim mrežama postao viralan video radnika koji se sa snijegom “obračunava” puhalicom za lišće.

Još jedan “biser” je kruženje oko Terazijske fontane, dok samo nekoliko metara dalje vozila proklizavaju na cesti, javlja Nova.rs.

I dok ljudi u nevjerici promatraju akcije čišćenja centra Beograda i pitaju se “tko je ovdje lud”, najmanje iznenađuju prizori radnika koji običnim metlicama pokušavaju osigurati prolaze.

Dakle, radi se na raščišćavanju, ali izgleda da će sigurno biti tek kad se snijeg i led sami otope.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
beograd puhalica za lišće srbija čišćenje snijega

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ