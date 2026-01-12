VIDEO / Ljudi u nevjerici gledaju kako se u Beogradu čisti snijeg

Srbija je i dalje okovana snijegom i ledom, a izvanredna situacija na snazi je u 11 općina.
Dok predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da se u Srbiji snijeg čisti brže nego u New Yorku, građani nažalost, iz iskustva već znaju kako to “funkcionira”.
Beograd blokiran, a snijeg čiste - puhalicom za lišće
Ni u Beogradu nije mnogo bolje, iako je prošlo nekoliko dana od “ozbiljnijeg” snijega – ulice su i dalje neprohodne, građani se lome na zaleđenim stubištima, autobusi proklizavaju… Stječe se dojam da je cijeli grad blokiran zbog malo snijega, ali – onda na državnoj televiziji Srbije, RTS-u, prikažu "akciju" nadležnih službi i sve postaje jasnije.
Svet nije video ovakve idiote !!!!! pic.twitter.com/UNhsEotrP8— 𝓐𝓵𝓮𝔁 (@whitesnake1005) January 11, 2026
Tako je na društvenim mrežama postao viralan video radnika koji se sa snijegom “obračunava” puhalicom za lišće.
Genijalni Gangula.— Fortuneteller (@SilverB89630825) January 8, 2026
Poslao ljude da čiste sneg s duvalicom za lišće. pic.twitter.com/P4eunJ7sDb
Još jedan “biser” je kruženje oko Terazijske fontane, dok samo nekoliko metara dalje vozila proklizavaju na cesti, javlja Nova.rs.
I dok ljudi u nevjerici promatraju akcije čišćenja centra Beograda i pitaju se “tko je ovdje lud”, najmanje iznenađuju prizori radnika koji običnim metlicama pokušavaju osigurati prolaze.
Dakle, radi se na raščišćavanju, ali izgleda da će sigurno biti tek kad se snijeg i led sami otope.
