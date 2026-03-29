VIDEO / Masovna tučnjava u Srbiji: Muškarac s pištoljem u ruci izletio iz automobila

N1 Srbija
29. ožu. 2026. 13:30
Screenshot/X/Amfetaminolohije

Tijekom napada skupine muškaraca odjevenih u crno na građane i novinara Zumera Darka Gligorijevića, na snimci objavljenoj na platformi X vidi se muškarac koji izlazi iz crnog automobila s pištoljem u ruci i kreće prema skupini uključenoj u sukob.

Skupina muškaraca u crnom u Bajinoj Bašti, u blizini biračkog mjesta broj 5, napala je jednog građanina i pokušala mu oduzeti mobitel. U tom trenutku novinar Zumer prišao je kako bi vidio što se događa, nakon čega mu je jedan od napadača pokušao oteti telefon.

Kako je novinar izjavio za N1, napadač ga je također poprskao suzavcem i udario u glavu.

Dok je sukob trajao, što je vidljivo i na snimci, iz crnog automobila izašao je muškarac s podignutim pištoljem i prišao skupini.

Za sada nije poznato što se na kraju dogodilo s tim muškarcem, odnosno je li se udaljio, nekoga ozlijedio ili je priveden.

Izbori se, osim u Bajinoj Bašti, održavaju i u još devet općina.

