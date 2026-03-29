Lokalne izbore, koji se u nedjelju održavaju u deset srbijanskih gradova i općina prate napetosti, incidenti i tučnjave na pojedinim biralištima, javljaju mediji.
Na snimkama televizije Nova s terena vidi se tučnjava ispred lokalnog sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke u Boru, a fizičkih obračuna bilo je tijekom prijepodneva i u Bajinoj Bašti gdje su oporbenom promatračkom timu izbušene gume na automobilu.
Na mnogim glasačkim mjestim primjetan je i velik broj policajca koji su u nekoliko navrata intervenirali sprečavajući sukobe.
Iz nekoliko općina prijavljeni su napadi na promatrače studentske liste, brojne nepravilnosti s fotografiranjem glasačkih listića i pojava paralelnih popisa birača, loklani mediji javljaju da napetosti prate i izbore u vojvođanskoj općini Kula.
Promatrači su ukazali na to da se u nekoliko mjesta povećao broj prijava za glasanje izvan birališta i da broj tako prijavljenih birača doseže i do pet posto ukupnog biračkoj tijela u tim lokalnim zajednicma.
Istaknute su i sumnje u kupnju glasova i manipuliranje popisom birača.
Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) oglasila se priopćenjem u kojem tvrdi da "aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prijete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori", prenio je tabloid Informer, blizak srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću i SNS-u.
🚨Претучена два члана мобилног тима🚨— Studenti_u_blokadi (@studentblokade) March 29, 2026
У Бору у близини ПИО фонда су нападнути чланови мобилног тима бибер спрејем у присуству полиције. Упркос наређењу полицијског службеника нападачима да сачекају долазак полицијске екипе батинаши су напали два члана мобилног тима приликом чега… pic.twitter.com/xcrkl2EZsS
Ti se izbori vide kao provjera koliko je 14-godišnja vlast srbijanskog populističkog predsjednika Aleksandara Vučića poljuljana prošlogodišnjim masovnim protuvladinim prosvjedima, predvođenim studentskim pokretom, na kojima je od vlasti zahtjevana demokratizacija zemlje, suzbijanje korupcije, preustroj institucija, neovisnost pravosuđa i sloboda medija.
Birališta se zatvaraju u 20 sati.
