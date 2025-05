VIDEO / Vučić objavio bizarnu snimku s lukom i sardinama

"Sad znam da hoću iako znam da me čeka, prošlo je 12 sati, još 9 sati rada danas, da zajedno s vama možemo od Srbije napraviti čudesnu zemlju, ne samo prirodnim bogatstvima, lijepu, veliku, već da možemo svojim radom i svojim djelom osigurati ljudima bolji život. U danima koji su pred nama obilazit ću i one koji su uzeli kredite za mlade, za stanove, za kuće, razgovarat ću s ljudima kako bismo im mogli poboljšati životni standard, od minimalca, preko mirovine do plaće", najavio je, a onda poručio: "Zajedno sve možemo, a ove sardine će me dodatno ojačati i hvala vam što ste u teškim trenucima podržavali i Srbiju i mene, ja to nikada neću zaboraviti. Sada je i na meni i na svima nama da vam vratimo ogromnim radom i trudom i pozivamo vas da zajedno to učinimo jer Srbiju nitko ne može pobijediti."