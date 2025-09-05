VIDEO / Policajcima u Novom Sadu pozlilo od suzavca koji su sami bacili na građane

N1 Srbija

U videu koji se dijeli na društvenim mrežama, vidi se da je čak i policajcima pozlilo od suzavca koji su bacili u Novom Sadu, iako su bili u punoj opremi te su imali maske i kacige.

Najbitnije događaje i neviđenu eskalaciju prosvjeda "Srbijo, čujemo li se", u Novom Sadu, koji je bio mirnog karaktera i ironično, usmjeren na premlaćivanje policije proteklih tjedana, pratili smo OVDJE.

Nešto iza 21:30 i nakon upozorenja MUP-a o navodnom saznanju da sudionici neprijavljenog skupa u Novom Sadu namjeravaju napasti policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport, počela je akcija policije.

Dimne bombe, pirotehnika, izbacivanje suzavca u masu... U nekim trenucima bilo je i 30-ak istovremenih ispucavanja pirotehnike u masu, javljaju reporterke N1 Srbije.

"Nikad nije bilo ovoliko policije. Zadnje je prije mjesec dana u Kosovskoj ulici bile demolirane prostorije SNS-a. Tu nas je dočekao kordon i izbacili su 10-ak komada na nas. Ovo je bilo višestruko gore", rekla je jedna od građanki.

Kako javljaju reporterke N1 Srbija, bačen je suzavac, ali i sprej. Čuli su se topovski udari. Policija se više puta zalijetala u masu i potiskivala građane.

Kako javljaju, građani su bili mirni, no to nije spriječilo pripadnike policijskih snaga da bacaju pirotehnike i topovske udare u masu.

