VIDEO / Opsadno stanje u Novom Sadu, policija silovito napala građane: Ovo nismo vidjeli od ranih 2000-ih

„Plan je da se okupimo u 19 sati, a program počinje u 19:30. Govorit će studenti s Filozofskog i Fakulteta sporta, ali i ljudi koji su izravno pogođeni nezakonitim djelovanjem policije. Nakon programa očekujemo da policija napusti kampus“, naveli su organizatori prije održavanja prosvjeda. Dogodilo se suprotno, policija je potiskivala građane diljem Novog Sada. Prisutni kažu da nikad veći broj nije bio prisutan, a količina suzavca onesposobila je i samu policiju.