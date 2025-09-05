protiv policijske brutalnosti
VIDEO / Opsadno stanje u Novom Sadu, policija silovito napala građane: Ovo nismo vidjeli od ranih 2000-ih
Studenti u blokadi u petak su pozvali na prosvjed „Srbijo, da li se čujemo“, koji je počeo u 19 sati u Novom Sadu i mnogim drugim gradovima. Reporteri N1 Srbije javlja da je situacija na terenu eskalirala do razine koja nije viđena od ranih dvijetisućitih.
Večeras u više gradova Srbije održali su se protesti pod sloganom „Srbijo, da li se čujemo“, koje su inicirali novosadski studenti u blokadi.
Glavni skup zakazan je za 19 sati na uglu Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, a prosvjedi su se istovremeno održali u Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Prokuplju, Kraljevu, Novom Pazaru i Čačku.
Stampedo žandarmerije u Novom Sadu
Nešto iza 21:30 stiglo je upozorenja MUP-a Srbije da "sudionici neprijavljenog skupa u Novom Sadu namjeravaju napasti policiju" koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport, nakon čega je počela akcija policije prilikom koje je ozlijeđeno više desetaka ljudi.
Kako su javile reporterke N1 Srbija iz oblaka suzavca, koji se smatra kemijskim oružjem, čule su se eksplozije i topovski udari. Policija se zaletila u masu, pendrekom su tukli građane koji su stajali, ali i jednog pripadnika hitne pomoći.
Građani su bili mirni, no to nije spriječilo pripadnike policijskih snaga da bacaju pirotehnike i topovske udare u masu i potiskuju ih.
"Scena je nadrealna. Bulevarom normalno ide promet", govori reporterka N1 Srbije dok je oko nje oblak suzavca. "Apsolutno sve je razbijeno.
Građani su šokirani u automobilima", javljaju reporterke N1 Srbija. U pozadini su hameri i džipovi žandermerije i interventne policije.
"Nikad nismo ovo vidjeli, ovo nema nigdje na svijetu", govori jedna od građanki kroz suze.
"Ovdje su ih namlatili. Ničim izazvani, momka na biciklu su pretukli", govori.
Kako su ranije javili iz MUP-a, ako se građani ne rasprše, „u suprotnom policija će biti prisiljena reagirati i poduzeti sve zakonom predviđene mjere kako bi zaštitila vlastite živote, sigurnost i očuvala stabilan javni red i mir“, naveli su.
Mirni prosvjedi protiv policijske brutalnosti započeli su odavanjem šesnaestominutne počasti stradalima u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici 1. studenog 2024. godine. Ovako je to izgledalo snimljeno dronom iz zraka:
Zašto protesti?
Studenti su ranije rekli da je riječ o odgovoru na policijsku brutalnost, represiju i narušavanje autonomije Sveučilišta, kao i zbog neopravdanog prisustva policije u zgradama dva fakulteta na kampusu u Novom Sadu.
„Plan je da se okupimo u 19 sati, a program počinje u 19:30. Govorit će studenti s Filozofskog i Fakulteta sporta, ali i ljudi koji su izravno pogođeni nezakonitim djelovanjem policije. Nakon programa očekujemo da policija napusti kampus“, naveli su organizatori prije održavanja prosvjeda. Dogodilo se suprotno, policija je potiskivala građane diljem Novog Sada. Prisutni kažu da nikad veći broj nije bio prisutan, a količina suzavca onesposobila je i samu policiju.
Pomoć i podrška
U zgradi Rektorata u Novom Sadu građanima su bili dostupni hrana, piće, prva pomoć i maske. Studenti su uoči prosvjeda apelirali na policiju da postupa po zakonu, a ne po partijskim naređenjima.
Apel građanima
Studenti su zamolili građane da ne vjeruju dezinformacijama na mrežama i u grupama, već da sve informacije prate na službenim studentskim profilima.
„Nasilje nikada nije bilo naš način borbe, moramo poslati sliku Srbije kakva bi ona trebala biti. Država je onakva kakvi su njezini građani. Molimo vas da vodite računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti svih prisutnih, jer nama su ljudi važni – za razliku od njih“, poručili su.
