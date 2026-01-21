policijsko nasilje
VIDEO / Prosvjedi u Novom Sadu zbog "nezapamćene policijske sile" nad studentima i profesorima
Beogradski zborovi pozvali su na prosvjed ispred Skupštine zbog policijske akcije u Novom Sadu i otkaza profesorici Filozofskog fakulteta u Beogradu Jeleni Kleut. Više policijskih marica već je stiglo ispred Skupštine.
Prosvjed je započeo u 20 sati na platou ispred Skupštine s porukom „Podrška za Novi Sad“.
Podsjetimo, danas je profesorici Jeleni Kleut uručen otkaz. Nakon toga studenti su blokirali zgradu i poručili upravi da do 14 sati napusti fakultet.
Policija je, na poziv Uprave, oko 16 sati stigla na fakultet kako bi razgovarala sa studentima. Međutim, nekoliko minuta kasnije na fakultet su došle jake policijske snage Interventne jedinice i Žandarmerije.
Policija je nasilno potisnula studente i profesore iz fakulteta – svjedočili su da su ih udarali šakama.
Prosvjed je najavljen i u Kragujevcu i Nišu.
Đilas: Nasilje će biti sve veće
Predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da vlast neće prezati ni od kakvog nasilja, koje će, kako je rekao, biti sve veće, te da umjesto takozvanih lojalista sada dobivaju „superlojaliste“ u policiji Srbije.
Profesorica Jelena Kleut izbačena je s fakulteta bez ikakvog utemeljenja, a studente koji su se željeli pobuniti policija je izbacila silom, što je za svaku osudu, rekao je Đilas za TV Nova.
Novi Sad, Srbija
SRCE: Jesu li događaji na Filozofskom fakultetu generalna proba za državnu represiju?
Stranka Srbija centar (SRCE) upitala je predstavlja li današnja intervencija policije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu „generalnu probu za državnu represiju“.
U priopćenju su ocijenili da će takvu represiju omogućiti i izmjene pravosudnih zakona koje su trenutno u proceduri Skupštine Srbije.
Navodi se da su načelnik Policijske uprave Novi Sad Mićo Kljajić i zapovjednik Žandarmerije Radoslav Repac odgovorni za upad na Filozofski fakultet. Stranka ih je optužila za narušavanje autonomije Sveučilišta i primjenu sile nad studentima i profesorima.
„Ovakvim postupanjem opravdali su Vučićevo povjerenje i počeli otplaćivati dug za nova radna mjesta, s obzirom na to da su obojica prije nekoliko mjeseci imenovani na ove funkcije“, navodi se u priopćenju.
Dodaje se kako je postupanje novosadske policije i Žandarmerije potvrdilo da je „gola sila jedini način na koji će Vučić pokušati zaštititi opstanak na vlasti“.
„Je li ovo uvod i generalna proba za državnu represiju, koju će dodatno osigurati izmjene pravosudnih zakona i stavljanje tužiteljstava pod kontrolu Nenada Stefanovića, najvjernijeg među lojalistima?“, upitali su iz SRCE-a.
Ponašanje policije ocijenili su sramotnim te istaknuli da se još jednom potvrđuje nužnost temeljitih promjena.
Veselinović: Osuda brutalnosti policije nad studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Stranka slobode i pravde (SSP) ocijenila je da je policija danas primijenila „nezapamćenu silu“ nad studentima i profesorima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, što su najoštrije osudili.
Član Predsjedništva SSP-a Janko Veselinović izjavio je da događaji na fakultetu predstavljaju poraz pravne države i mračnu mrlju na licu obrazovnog sustava.
Policija je još jednom primenila silu i izbacila studente i profesore Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Večeras se okupljamo da im pružimo podršku!
„Najoštrije osuđujem nezapamćenu primjenu sile nad studentima, profesoricom Jelenom Kleut te ostalim profesorima i suradnicima“, naveo je Veselinović.
Dodao je da prizori u kojima policija izbacuje studente iz njihove matične ustanove, dok oni vlastitim tijelima štite integritet znanosti i dostojanstvo profesora, predstavljaju poraz pravne države.
