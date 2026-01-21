VREMENSKA PROGNOZA
Intenzivna promjena: Prijeti poledica, stižu olujno jugo i obilna kiša, moguć i snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, -9.2 izmjereno je u dijelu Gorskog kotara. I dalje smo u hladnom valu, velika je opasnost po zdravlje ljudi, na snazi je upozorenje višeg stupnja Državnog hidrometeorološkog zavoda.
U nastavku srijede bit će malo kiše u Dalmaciji, uglavnom u drugom dijelu dana. Krajem dana te u noći na jugu Like i u unutrašnjosti Dalmacije moguća je slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom.
Četvrtak donosi slabu oborinu većinom duž Jadrana i uz Jadran, gdje može i zagrmjeti. U kopnenim krajevima mjestimice je moguća oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom.
U petak će također kiše i pljuskova biti uglavnom duž Jadrana i uz Jadran, oborina će se intenzivirati i širiti i drugdje prema večeri. U gorju će biti snijega. Bit će malo manje hladno.
I tijekom subote u višim predjelima može biti malo snijega. Duž Jadrana i uz Jadran mjestimice može biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom.
U noći na nedjelju jače pogoršanje vremena koja će pratiti mjestimice obilna oborina, snijega će biti uglavnom u gorju.
