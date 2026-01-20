Enis Bešlagić se oglasio iz bolnice: „To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade“

Popularni glumac Enis Bešlagić zabrinuo je obožavatelje objavom iz bolnice na društvenim mrežama.
Međutim, njegova namjera nije bila izazvati strah, već podsjetiti javnost na nešto što često stavljamo u drugi plan – brigu o zdravlju.
"To sam želio učiniti jer su uglavnom sve objave na društvenim mrežama takve da poručuju: svi smo super, sve je divno i krasno. Tada sam nekako poželio sve te ljude koji me prate malo podsjetiti na zdravlje, kako na moje, tako i na njihovo. Prevencija je iznimno važna", poručio je Bešlagić.
Glumac je istaknuo i važnost preventivnih pregleda, što je osjetio na vlastitoj koži.
Preventivna briga za zdravlje
"Otišao sam preventivno obaviti neke preglede, gastroskopiju i kolonoskopiju. To su pregledi koje ne možete napraviti običnim ultrazvukom, nego zaista morate kamerom sve detaljno pregledati. Bio sam sretan što sam to učinio na vrijeme jer su otkriveni neki sitni detalji koji su lako rješivi kada se otkriju na vrijeme ", rekao je Bešlagić, kako piše Blic, te dodao:
"Nažalost, vidimo da su te iste stvari odnijele mnoge naše ljude, i s estrade i iz svijeta, samo zato što se nisu na vrijeme pregledali. Time sam želio staviti naglasak na to i malo potaknuti ljude na razmišljanje. Poslije su mi mnogi rekli: „Moram i ja to učiniti“. Drago mi je da je to tako odjeknulo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
