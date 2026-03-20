VIDEO / Vučić najavio "bolne mjere": "Spremni smo se ponašati brokerski"

Srbija je pripremila set mjera čiji je cilj ublažiti posljedice globalne energetske krize, potaknute američko-izraelskim napadima na Iran i sukobima na Bliskom istoku, a jedna od prvih je dodatno smanjenje trošarina na gorivo, priopćeno je u petak.
Dva osnovna cilja su održati cijene pod kontrolom i osigurati punu opskrbu, a prva mjera je smanjenje trošarina.
"Danas ćemo smanjiti trošarine za još 40 posto, kumulativno oko 61 posto. Gotovo ćemo se odreći državnih prihoda da bismo držali ove cijene. I držat ćemo je u tjednima pred nama. Osim ako (nafta) ne ode na 200 dolara po barelu - onda ne znam. Tražit ćemo rješenje", izjavio je Srbijanski predsjednik Alaksandar Vučić nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Dodao je da se, s obzirom na napetosti i situaciju u svijetu, moraju - ne samo na kratak rok, već i na nekoliko mjeseci donositi "veoma bolne mjere za državu, ali ne i za građane".
"Gotovo se u potpunosti odričemo naših prihoda da bismo smanjili udar na državni proračun, pošto imamo velike rezerve, spremni smo se ponašati brokerski. Dakle puna opskrba se ne dovodi u pitanje, nema panike, ima svega. Pitanje je samo cijena", naveo je Vučić.
Država od posebnih trošarina na goriva, ustvrdio je. godišnje prikupi dvije milijarde eura.
Vlada je u četvrtak produljila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za sve vidove transporta do 2. travnja, a iz državne pričuve bit će pušteno 40.000 tona dizela kao dodatna mjera zaštite tržišta.
"Benzina - da ne uvezemo ni jedan tanker i da nam ništa ne dođe preko Janafa, što nije realno, jer uvozimo svaki dan - imamo 120.972 tone, to je 91 dan, mazuta 90.311 tona za 160 dana, rezervi TNG 11.894 tone - za 35 dana, kerozina 28.616 tona ššto je dovoljno za 58 dana", rekao je Vučić.
To su, kako je naglasio, podaci "bez vojnih rezervi", a one su, ustvrdio je Vučić, "pune do čepa".
Prije današnje sjednice Vijeća stigla je potvrda da je američko ministarstvo financija do 17. travnja produžilo odgodu sankcija za Naftnu industrije Srbije (NIS) koja je u većinskom vlasništvu Gazproma i Gazprom Nefta i time pod američkim sankcijama nametnutim ruskom energetskom sektoru.
Vučić je danas izjavio kako je važno da se sljedećih dana razgovara s Rusima o novom plinskom aranžmanu koji istječe 31. ožujka, vjerujujući da Srbija i za iduća tri mjeseca može dobiti povoljniju cijenu, po sličnoj formuli kao što je bila do sada.
On je, reagirajući na poruke oporbe kako bi država trebala preuzeti nazad ruski udio u vlasništvu NIS-a, ustvrdio da bi u tom slučaju Srbija od Rusije napravila "neprijateljsku državu" i morala bi plin plaćati triput skuplje nego sad.
"Što sad hoćete? Da od Rusije napravimo neprijateljsku državu? Da nas smatraju neprijateljskom državom? Da imamo najskuplji mogući plin u ovom trenutku? Iste sekunde bi se to dogodilo", rekao je Vučić novinarima.
Po njegovim rijčima, Srbija trenutačno ruski plin plaća 320 dolara po kubičnom metru, a na tržištu je 730 dolara. U slučaju preuzimanja NIS-a, kako je ocijenio - ne bi više mogla dobiti plin ni za 730 dolara.
