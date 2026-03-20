Kaos na pumpama u Sloveniji: Cijene eksplodirale, razlike i do 36 centi po litri

Na benzinskim postajama uz autoceste i brze ceste u Sloveniji od danas više nema regulacije cijena goriva, što je odmah dovelo do vidljivih razlika u odnosu na postaje izvan tih prometnica, gdje cijene i dalje određuje država.
Podaci s portala goriva.si pokazuju da su cijene na autocestama osjetno više, a razlike među distributerima dodatno povećavaju raspon.
Veće cijene na autocestama
Na Petrolovim postajama uz autoceste litra benzina od 95 oktana sada stoji 1,506 eura, dok je dizel 1,568 eura. To je oko četiri centa više u odnosu na regulirane cijene izvan autocesta, gdje benzin košta 1,466 eura, a dizel 1,528 eura po litri.
Razlike su još izraženije kod drugih dobavljača. Na postajama MOL & INA cijene su znatno više – benzin stoji 1,749 eura po litri, a dizel čak 1,889 eura. To znači da je gorivo na tim lokacijama skuplje i do 36 centi po litri u odnosu na regulirane cijene, prenosi tportal.
Država ublažava pritisak na autocestama
Slovenska vlada odlučila je deregulirati cijene na autocestama i brzim cestama kako bi smanjila pritisak na opskrbne pravce i odgovorila na povećanu potražnju.
Jedan od razloga za ovu odluku su i niže cijene goriva u Sloveniji u usporedbi sa susjednim državama, što je posljednjih dana dodatno pojačalo promet i potrošnju.
Istodobno, cijene na benzinskim postajama izvan autocesta ostaju regulirane, barem do sljedeće promjene koja se očekuje početkom idućeg tjedna.
Novi rast cijena na vidiku
Premapisanju RTV Slovenije, unatoč regulaciji izvan autocesta, očekuje se rast cijena goriva već od utorka.
Vlada priprema intervenciju u trošarine i poreze na emisije CO2, no procjene upućuju na poskupljenje. Cijena dizela mogla bi porasti za oko 12 centi po litri, slično i za loživo ulje, dok bi benzin mogao poskupjeti nešto manje.
Ograničenja zbog povećane potražnje
Zbog naglog rasta potražnje, pojedini distributeri već su uveli ograničenja točenja goriva.
MOL je ograničio kupnju za građane na 30 litara po vozilu, dok pravne osobe i kamioni mogu točiti do 200 litara. Slične mjere uveo je i Shell.
Petrol je ograničenja primijenio samo na točenje u vanjske spremnike – do 200 litara po kupcu – dok za točenje goriva u spremnike vozila zasad nema ograničenja.
Korištenje državnih zaliha
Kako bi stabilizirala opskrbu, slovenska vlada odlučila je staviti na raspolaganje do 30 milijuna litara dizelskog goriva iz državnih sigurnosnih zaliha.
Cilj je osigurati nesmetanu opskrbu tržišta u razdoblju pojačane potrošnje i spriječiti moguće nestašice.
