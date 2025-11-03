Oglas

Vladimir Štimac pušten na slobodu

Nova.rs , N1 Srbija
03. stu. 2025. 11:51
N1 Srbija

Bivši košarkaški reprezentativac i aktivist Vladimir Štimac, koji je jučer priveden, pušten je da se brani sa slobode.

Kako doznaje nova.rs, usvojena je žalba na rješenje o zadržavanju.

Podsjetimo Štimac je uhićen noćas ispred zgrade RTS pod optužbom da je u „popodnevnim i večernjim satima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promjenu ustavnog poretka i podticao sudionike neprijavljenog skupa da izvrše napad na sudionike drugog prijavljenog skupa“, prenosi N1 Srbija.

vladimir štimac

