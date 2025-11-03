Oglasila se supruga bivšeg srpskog reprezentativca: "Ranjena zvijer grize samu sebe od bola"

„Policija ili tko god već je uhitio mog supruga Vladimira Štimca po optužnici napisanoj na Andrićevom vencu, a pročitanoj u Informeru. Ranjena zvijer grize samu sebe od boli. Moj suprug je najbolji čovjek na planetu Zemlji i svaki korak koji napravi proizašao je iz potrebe da sve promijeni na bolje. Odgovarat ćete svi zajedno, vjerujte mi na riječ“, napisala je Aleksandra.