Vladimir Štimac

Oglasila se supruga bivšeg srpskog reprezentativca: "Ranjena zvijer grize samu sebe od bola"

Nova.rs
03. stu. 2025. 08:18
Amir Hamzagić / Nova.rs

Aleksandra Štimac, supruga bivšeg reprezentativca Vladimira, oglasila se u 02:15 nakon što je saznala da joj je suprug uhićen.

Štimac je uhićen ispred RTS-a pod optužbama da je „narušavao javni red i mir“, dok provladini mediji idu još dalje tvrdeći da je poticao na nasilje ispred Skupštine.

Upravo zbog toga odlučila se oglasiti i njegova supruga, kojoj je jasno odakle dolazi ta naredba. Jasno je to cijeloj Srbiji, piše Nova.rs.

„Policija ili tko god već je uhitio mog supruga Vladimira Štimca po optužnici napisanoj na Andrićevom vencu, a pročitanoj u Informeru. Ranjena zvijer grize samu sebe od boli. Moj suprug je najbolji čovjek na planetu Zemlji i svaki korak koji napravi proizašao je iz potrebe da sve promijeni na bolje. Odgovarat ćete svi zajedno, vjerujte mi na riječ“, napisala je Aleksandra.

Teme
pad nadstrešnice prosvjedi u srbiji srbija vladimir štimac

