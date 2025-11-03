VIDEO / U Srbiji uhićen bivši košarkaški reprezentativac i aktivist

Bivši košarkaški reprezentativac i aktivist Vladimir Štimac uhićen je noćas u Srbiji.
Kako se vidi na snimkama na društvenim mrežama, Štimca su uhitili ispred zgrade RTS-a.
Inače, MUP Srbije je nešto poslije 2 sata priopćio da je priveo 37 osoba koje su, kako navode, sudjelovale u narušavanju javnog reda i mira te izazivanju incidenata ispred Skupštine. Dodali su da tragaju za ostalim počiniteljima istih djela.
Prorežimski tabloidi javljaju da je, kako navode, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu uhićen jer je cijeli dan poticao na nasilje ispred Skupštine.
