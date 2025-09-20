Oglas

"Snaga jedinstva"

Vojna parada u Beogradu: Očekuje se 10 tisuća sudionika, studenti poručuju "vratit ćemo vojsku narodu"

N1 Srbija
20. ruj. 2025. 10:16
Vojna parada pod nazivom Snaga jedinstva održava se danas od 11 sati na Novom Beogradu. Prema najavama Ministarstva obrane Srbije, na paradi će sudjelovati oko 10 tisuća pripadnika vojske, uz 2.500 komada naoružanja i vojne opreme, 600 vozila, 70 zrakoplova te 20 plovila.

Istodobno, studenti koji sudjeluju u blokadi fakulteta najavili su okupljanje u 10 sati na kružnom toku kod Općine Novi Beograd. Njihova akcija nosi slogan Sloboda je najskuplja srpska riječ, a poručuju kako vojska treba osjetiti potporu naroda i shvatiti da "ljudi na ulici nisu protiv države".

Pozivi građanima

Najviši državni dužnosnici pozvali su građane da dođu na paradu, naglašavajući kako će publika imati priliku vidjeti koliko je Vojska Srbije modernizirana u posljednjih desetak godina. Odbacili su, međutim, tvrdnje da parada predstavlja prijetnju.

Ulaz je slobodan za punoljetne posjetitelje, dok maloljetnici mogu doći u pratnji roditelja ili skrbnika. Zbog sigurnosnih razloga, nije dopušteno dovođenje kućnih ljubimaca.

Dolazak publike

Jutros je velik broj autobusa iz različitih gradova i općina diljem Srbije dovezao posjetitelje na paradu kod Palače Srbija. Osim organiziranih dolazaka, brojni građani s djecom dolaze i iz drugih dijelova Novog Beograda, javlja reporterka agencije FoNet.

Na kružnom toku, gdje su studenti najavili prosvjedno okupljanje, promet se zasad odvija bez poteškoća. Policija je vidljivo prisutna – od interventnih jedinica do prometne policije i policajaca u civilu. U blizini Općine Novi Beograd parkirana su i vozila Žandarmerije.

Poruke studenata

Studenti su istaknuli tri pravila za okupljanje: nema vrijeđanja vojnika i sudionika parade, nema uporabe zviždaljki ni megafona, a nositi se mogu isključivo narodne zastave bez grba.

Vlasti su, kažu, pokušale prisvojiti državne simbole u političke svrhe, no studenti poručuju da će ih vratiti narodu.

"Htjeli ste zastavu pretvoriti u političko oružje – mi smo je vratili narodu. Htjeli ste prisvojiti himnu – mi smo je vratili narodu. Htjeli ste prisvojiti vojsku – mi ćemo je vratiti narodu", stoji u njihovoj objavi na Instagramu.

