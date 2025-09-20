Zemlja praznih stanova

Kada je s početkom ove godine uveden porez na nekretnine, jedan od glavnih argumenata Vlade bio je zapanjujući podatak s prošlog popisa stanovništva da u Hrvatskoj postoji čak 600 tisuća praznih stanova, ne računajući one koji služe za odmor. Nisu sve te silne nekretnine prikladne za stanovanje. No kako god okrenuli i cijedili tu brojku, opet je ogromna. Ogromna je jer je Hrvatska mala zemlja s malo stanovnika, čiji se broj stalno smanjuje, pa je zagonetna ta prekomjerna količina stanova s mnoštvom novoizgrađenih. Statistički podatak kaže da je nenastanjen svaki četvrti stan namijenjen za stanovanje.