Koliko plaća je u Jugoslaviji bilo potrebno za kupnju automobila, a koliko danas?

Možda ste vidjeli grafikon koji kruži Redditom koji prikazuje koliko je mjesečne plaće bilo potrebno za kupnju automobila u bivšoj Jugoslaviji.
Prema Nova.rs, popis je nastao 1987. godine tijekom razdoblja visoke inflacije, a sama tablica prikazuje znatno više cijene uvoznih automobila (zbog visokih stopa uvoznih carina).
Prema tablici, najpovoljnija kupnja bila je Zastava 126pGL.
Popularni buvljak koštao je 19 prosječnih plaća. Sljedeći na popisu je Yugo 45 Koral, koji je koštao 30 plaća. Škoda 120L koštala bi vas samo jednu plaću više.
U međuvremenu, automobile njemačkih proizvođača automobila teže je nabaviti ljudima s prosječnim plaćama, a na vrhu liste bili su Mercedes-Benz 560 SEC (1.231 plaća) i BMW 750 iL (912 plaća).
Što je s cijenama automobila danas?
N1 Slovenija nedavno je provjerio cijene nekih od najprodavanijih automobila na slovenskim cestama i usporedio koliko koštaju s prosječnim plaćama danas.
Prema podacima Statističkog ureda, prosječna bruto plaća u Sloveniji u srpnju 2023. iznosila je 2.202,08 eura, a prosječna neto plaća 1.428,46 eura.
Među najprodavanijim markama ove godine su Volkswagen, Renault i Škoda.
Među najprodavanijim modelima je Tesla Model Y, za koju biste morali platiti 45 tisuća eura (uzimajući u obzir subvenciju), odnosno 21 prosječnu bruto plaću.
Škoda Octavia je također među najprodavanijim modelima - cijena modela Combi RS 2.0 TSI DSG iznosi gotovo 37 tisuća, odnosno 17 prosječnih bruto plaća.
Kako je u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj prosječna plaća, kako je danas objavljeno, iznosila je za srpanj 1.437 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,3, a realno za pet posto.
Kako piše Postani vozač, jedan od najpovoljnijih modela koji možete naći na hrvatskom tržištu trenutno je Toyota Aygo X X-Play 1,0 VVT-i po cijeni 18.074 eura. To bi značilo da je za jedan od najpovoljnijih automobila dovoljno izdvojiti svega - 12 mjesečnih plaća.
Škoda Fabia 1.0 TSI Essence košta 17.400 eura, što znači da je za nju potrebno izdvojiti i manje od godišnje plaće.
Nadalje, jedan od najpoželjnijih modela, Audi Q5 kreće s cijenom od 57.269 eura. Tako je za trenutačno najpovoljniji novi Audi potrebno izdvojiti 40 mjesečnih plaća.
