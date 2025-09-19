Oglas

Koliko plaća je u Jugoslaviji bilo potrebno za kupnju automobila, a koliko danas?

author
N1 Info
|
19. ruj. 2025. 20:12
auto, auti, automobil, automobili, promet, cesta, ulica, proljeće
Pixabay / ilustracija

Možda ste vidjeli grafikon koji kruži Redditom koji prikazuje koliko je mjesečne plaće bilo potrebno za kupnju automobila u bivšoj Jugoslaviji.

Prema Nova.rs, popis je nastao 1987. godine tijekom razdoblja visoke inflacije, a sama tablica prikazuje znatno više cijene uvoznih automobila (zbog visokih stopa uvoznih carina).

Prema tablici, najpovoljnija kupnja bila je Zastava 126pGL.

cijene autiju u jugoslaviji
Screenshot/Reddit

Popularni buvljak koštao je 19 prosječnih plaća. Sljedeći na popisu je Yugo 45 Koral, koji je koštao 30 plaća. Škoda 120L koštala bi vas samo jednu plaću više.

U međuvremenu, automobile njemačkih proizvođača automobila teže je nabaviti ljudima s prosječnim plaćama, a na vrhu liste bili su Mercedes-Benz 560 SEC (1.231 plaća) i BMW 750 iL (912 plaća).

Što je s cijenama automobila danas?

N1 Slovenija nedavno je provjerio cijene nekih od najprodavanijih automobila na slovenskim cestama i usporedio koliko koštaju s prosječnim plaćama danas.

1758302158_Screenshot_2025-09-19_.format-avif.width-900
N1 Slovenija

Prema podacima Statističkog ureda, prosječna bruto plaća u Sloveniji u srpnju 2023. iznosila je 2.202,08 eura, a prosječna neto plaća 1.428,46 eura.

Među najprodavanijim markama ove godine su Volkswagen, Renault i Škoda.

Među najprodavanijim modelima je Tesla Model Y, za koju biste morali platiti 45 tisuća eura (uzimajući u obzir subvenciju), odnosno 21 prosječnu bruto plaću.

Škoda Octavia je također među najprodavanijim modelima - cijena modela Combi RS 2.0 TSI DSG iznosi gotovo 37 tisuća, odnosno 17 prosječnih bruto plaća.

Kako je u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj prosječna plaća, kako je danas objavljeno, iznosila je za srpanj 1.437 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,3, a realno za pet posto.

Kako piše Postani vozač, jedan od najpovoljnijih modela koji možete naći na hrvatskom tržištu trenutno je Toyota Aygo X X-Play 1,0 VVT-i po cijeni 18.074 eura. To bi značilo da je za jedan od najpovoljnijih automobila dovoljno izdvojiti svega - 12 mjesečnih plaća.

Škoda Fabia 1.0 TSI Essence košta 17.400 eura, što znači da je za nju potrebno izdvojiti i manje od godišnje plaće.

Nadalje, jedan od najpoželjnijih modela, Audi Q5 kreće s cijenom od 57.269 eura. Tako je za trenutačno najpovoljniji novi Audi potrebno izdvojiti 40 mjesečnih plaća.

automobili cijene automobila jugoslavija plaća

