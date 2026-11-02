Vučić: Ne plaše me priče o uhićenju, nemaju ništa i ne mogu ništa. Ne znaju što će sa mnom

"Ne znaju što će sa mnom, jako je teško, gotovo nemoguće pronaći ozbiljan razlog, inače ga ne biste nikada ni tražili da ima malo časti kod političkih protivnika i kod nekog drugog, ne za nekoga tko je bio predsjednik, već i za nekoga tko im je danas ključni politički protivnik", izjavio je Aleksandar Vučić za televiziju Pink.