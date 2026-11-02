"nemam što skrivati"
Vučić: Ne plaše me priče o uhićenju, nemaju ništa i ne mogu ništa. Ne znaju što će sa mnom
Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da nova vlast ne može pronaći razlog za njegovo uhićenje i poručio da ga time neće uplašiti.
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"Ne znaju što će sa mnom, jako je teško, gotovo nemoguće pronaći ozbiljan razlog, inače ga ne biste nikada ni tražili da ima malo časti kod političkih protivnika i kod nekog drugog, ne za nekoga tko je bio predsjednik, već i za nekoga tko im je danas ključni politički protivnik", izjavio je Aleksandar Vučić za televiziju Pink.
Dodao je da "oko novca ne potpisuje ništa" i da nova vlast ne može pronaći ništa od toga kao dokaz za moguće uhićenje.
"Možete tražiti 'je li on nekome nešto rekao - trla baba lan', nemaju ništa i ne mogu ništa, jedino što oni mogu jest prijetiti, tobože nekoga držati u strahu, mene držati u strahu time što ćete mi reći da ćete me uhititi - glupa priča", naveo je.
Kazao je da osobe koje je pomilovao kao nositelj dužnosti predsjednika države nisu poznate javnosti, "možda dva ili tri imena" i da je jedno od tih imena aktivistica iz Novog Sada Mila Pajić.
"Nemam ja što skrivati ili ne skrivati, to je bila moja zakonska ovlast kao predsjednika republike", rekao je Vučić i dodao da nova vlast nema mogućnost promijeniti tu odluku na bilo koji način.
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