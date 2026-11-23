Od 10. srpnja 2027.
Stiže promjena za sve koji plaćaju gotovinom: EU uvodi novo ograničenje
Europska unija uvodi nova pravila za plaćanje gotovinom koja će promijeniti način na koji građani i poduzetnici obavljaju veće kupnje.
Od 10. srpnja 2027. na snagu stupa ograničenje prema kojem će se roba i usluge u poslovnim transakcijama moći plaćati gotovinom najviše do 10.000 eura. Nova pravila obuhvaćaju i Njemačku, a njihov je glavni cilj sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Dosadašnja praksa plaćanja većih iznosa gotovinom tako će se morati prilagoditi europskoj uredbi. Posebno će to osjetiti kupci skupljih proizvoda, primjerice automobila, namještaja i kuhinja, kada kupnju obavljaju kod trgovaca.
Kupnja automobila gotovinom više neće biti ista
Prema novim pravilima, tvrtke i privatne osobe koje se profesionalno bave prodajom robe neće smjeti primati gotovinska plaćanja veća od 10.000 eura, prenosi Fenix Magazin.
To znači da će kupac koji, primjerice, kod trgovca želi kupiti automobil vrijedan 12.000 eura, najviše 10.000 eura moći platiti u gotovini. Preostalih 2.000 eura morat će podmiriti drugim načinom plaćanja, primjerice bankovnom doznakom ili karticom.
Pritom neće biti dopušteno ni zaobilaženje ograničenja dijeljenjem iznosa na nekoliko manjih gotovinskih uplata.
"Gotovinska plaćanja robe i usluga, u jednoj ili više transakcija, ograničena su na 10.000 eura”, navodi se na službenoj internetskoj stranici Europske unije EUR-Lex.
Drugim riječima, račun koji premašuje dopušteni iznos neće se moći podmiriti tako da se njegova vrijednost podijeli na dvije ili više gotovinskih uplata.
Privatna prodaja između građana izuzeta od ograničenja
Nova uredba ipak ne obuhvaća sve kupoprodajne transakcije. Iznimka se odnosi na međusobnu prodaju između dviju fizičkih osoba koje ne djeluju u okviru svoje profesionalne djelatnosti.
Kako pojašnjava EUR-Lex, propisano ograničenje ne primjenjuje se na plaćanja između fizičkih osoba koje ne postupaju u profesionalnom svojstvu.
Tako će, primjerice, građanin koji drugoj privatnoj osobi prodaje rabljenu kuhinju za 13.000 eura i dalje moći primiti cjelokupan iznos u gotovini.
Uvjet je da nijedna od uključenih osoba ne obavlja tu prodaju u okviru gospodarske ili profesionalne djelatnosti.
Strože provjere kupaca i zabrana anonimnih računa
Ograničenje gotovinskog plaćanja nije jedina novost koju donosi europska uredba. Dodatne mjere predviđene su i za trgovce i poduzeća koja obavljaju transakcije većih vrijednosti.
Kod povremenih poslovnih transakcija u iznosu od najmanje 10.000 eura primjenjivat će se posebne obveze dubinske provjere klijenata. To znači da će trgovci i poduzeća morati utvrditi identitet svojih kupaca te provjeriti njihove podatke.
„Utvrđuju identitet klijenta i provjeravaju ga”, navodi EUR-Lex opisujući obveze koje proizlaze iz novih propisa.
Europska unija istodobno planira dodatno ograničiti mogućnosti anonimnog raspolaganja novcem. Uredbom se, među ostalim, zabranjuju anonimni bankovni računi i anonimni računi za plaćanje.
Novim pravilima Europska unija želi povećati transparentnost novčanih transakcija i otežati korištenje gotovine i financijskih računa za pranje novca i financiranje terorizma.
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