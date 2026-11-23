PAMETNI ŠOPING
Ovo su proizvodi koje se na Black Friday isplati kupiti i oni koje je bolje zaobići!
Prije kupnje usporedite točan model i najnižu cijenu u posljednjih 30 dana. Uračunajte dostavu, potrošnju i pretplate te kupujte ono što vam treba.
Crni petak, u trgovinama češće najavljivan kao Black Friday, u Hrvatskoj se odavno ne doživljava kao američki običaj vezan uz Dan zahvalnosti. Krajem studenoga izlozi i internetske trgovine pune se crvenim naljepnicama, a mnogi kupci potroše više nego što su planirali. Popust procijenite za konkretan model prema konačnoj cijeni i cijeni prije sniženja. Bez praćenja cijena tijekom godine ne može se utvrditi je li ponuda najpovoljnija.
Raspored akcija može se razlikovati prema tržištu, trgovcu i modelu. Kupac koji usisavač kupi u studenome, a isti model u siječnju ugleda jeftiniji, obično tek tada shvati koliko je važno pratiti cijene.
Kako prepoznati pravo sniženje
Postotak popusta sam po sebi malo govori. Ako je cijena podignuta dva tjedna prije akcije Black Friday, oznaka „minus 40 posto“ lako završi na uobičajenoj razini. Hrvatski trgovci pri isticanju sniženja moraju navesti i najnižu cijenu iz posljednjih 30 dana, pa tu brojku vrijedi usporediti s akcijskom. Pomaže i to da nekoliko tjedana ranije zapišete cijene proizvoda koje planirate kupiti. Na dan akcije odluka se tada donosi u minuti, bez nagađanja i bez pritiska sata koji na internetskoj stranici odbrojava vrijeme do kraja ponude.
Kuhinjski aparati i posuđe
Kuhinjska oprema, od lonaca do malih kućanskih aparata, može biti na popisu za usporedbu ponuda. Višenamjenski lonac, aparat za kavu na kapsule poput Nespressa ili samostojeći mikser kao što je KitchenAid odaberite prema svojim potrebama. Kod staklenih posuda za hranu i kompleta posuđa od deset komada provjerite što je uključeno u cijenu.
Takvi proizvodi traju godinama, pa ih je razumno kupiti kad su najjeftiniji. Mikser koji će se svaki vikend koristiti za kolače vrijedi više od aparata koji nakon dva korištenja završi u ormariću. Za treći sokovnik u kuhinji popust od 30 posto nije dovoljan razlog, osobito ako taj proizvod nije bio na popisu prije početka akcije.
Hladnjaci i perilice posuđa
Veliki kućanski aparati kategorija su u kojoj popust može donijeti opipljivu uštedu. Pri kupnji hladnjaka s dvokrilnim vratima ili perilice posuđa usporedite konačne cijene istog modela kod više trgovaca.
Pri kupnji velikog aparata treba računati i na troškove kojih nema na naljepnici. Dostava i odvoz starog uređaja mogu pojesti dio uštede. Prostor u kuhinji i širinu vrata kroz koja uređaj mora proći valja izmjeriti prije narudžbe. Hladnjak se mijenja jednom u deset ili petnaest godina, pa je važan i energetski razred, jer se razlika u potrošnji struje plaća svaki mjesec.
Osnovna prijenosna računala
Kod osnovnih prijenosnih računala usporedite točnu konfiguraciju i cijenu. Za pisanje, pregledavanje interneta i videopozive provjerite što konkretan model nudi i odgovara li vašim potrebama.
Za školu, fakultet ili rad od kuće takvo računalo sasvim je dovoljno, uz uvjet da ima SSD disk i barem 8 GB radne memorije, a po mogućnosti 16 GB. Ta dva podatka najviše utječu na brzinu u svakodnevnom radu. Pri udarnim ponudama treba pripaziti i na točnu oznaku modela, jer pojedini trgovci za akcije nude verzije s manje memorije ili sporijim diskom. Sličan naziv na dvije police tako se može odnositi na dva različita računala.
Sprave za vježbanje
Ponude sobnih bicikala, traka za trčanje i pametnih zrcala usporedite prema točnom modelu i uključenoj opremi. Ako spravu kupujete kao blagdanski poklon, uz cijenu provjerite i rok dostave.
Prije kupnje treba odrediti gdje će sprava stajati i koliko prostora zauzima kad se koristi, a ne samo kad je sklopljena. Traka za trčanje bez vlastitog kuta u dnevnom boravku lako postane vješalica za odjeću. U stanu na višem katu važna je i buka, jer udarci o traku i rad motora prenose se kroz pod do susjeda, pa se isplati kupiti i gumenu podlogu. Kod pametnih bicikala i zrcala treba provjeriti traži li puna funkcionalnost mjesečnu pretplatu. Ta se stavka rijetko ističe uz akcijsku cijenu, a kroz nekoliko godina može iznositi više od samog popusta. Dobro je pogledati i najveću dopuštenu težinu korisnika te trajanje jamstva na motor.
Usporedite ponude alata
Ponude alata usporedite prema točnom modelu i sadržaju paketa. Kod bušilice provjerite uključuje li cijena bateriju, punjač ili kovčeg s nastavcima. Ako bušilicu ili komplet odvijača kupujete kao božićni poklon, usporedite konačnu cijenu, opremu i rok dostave.
Pri kupnji akumulatorskog alata vrijedi razmišljati unaprijed. Provjerite baterijski sustav, napon i izričitu kompatibilnost baterije s alatom. Ista marka sama po sebi nije dovoljna, a neki sustavi povezuju više marki. Ako već imate kompatibilnu bateriju i punjač, usporedite cijenu samog alata s cijenom kompleta. Takve se verzije u trgovinama često prodaju pod gotovo istim nazivom kao kompleti, pa prije kupnje pročitajte opis opreme.
Kako usporediti ponude nakita
Ponude prstenja, ogrlica i narukvica usporedite prema konkretnom komadu nakita. Ako u studenome zapazite ogrlicu od ružičastog zlata, zapišite model i cijenu te pratite ponude. Vrijeme kupnje prilagodite namjeni i svom budžetu.
Kod zlatnog nakita cijena u velikoj mjeri ovisi o težini i čistoći materijala, pa se isplati usporediti cijenu po gramu, a ne samo konačni iznos. Nakit od 14 karata tvrđi je i otporniji na ogrebotine, dok onaj od 18 karata sadrži više zlata i skuplji je. Uz kupnju treba zatražiti račun s opisom materijala i provjeriti ima li komad propisani žig. Takav dokument vrijedi sačuvati, jer olakšava zamjenu, popravak ili kasniju prodaju.
Televizori s 1080p rezolucijom
Pri izboru Full HD ili 4K televizora usporedite cijenu, dijagonalu, udaljenost gledanja i sadržaj koji ćete gledati. Razlika u cijeni ovisi o konkretnim modelima i ponudama.
4K ekran ima četiri puta više piksela od Full HD ekrana, što se na većim dijagonalama jasno vidi u oštrini teksta, detaljima lica i prizorima prirode. Noviji 4K modeli uglavnom podržavaju i HDR, koji daje bolji kontrast i živopisnije boje. Full HD i dalje ima smisla kod malih televizora do 32 inča, recimo za kuhinju ili dječju sobu, gdje se razlika u razlučivosti na toj udaljenosti teško uočava. Za dnevni boravak Full HD model danas je kompromis koji se nakon nekoliko godina obično požali.
Cijenu pratite za konkretan model
Kod snažnijih računala, uključujući MacBook za obradu videa ili fotografija, usporedite konfiguraciju, konačnu cijenu i jamstvo. Ako razmatrate stariji model, provjerite koliko odgovara vašim potrebama.
Televizori 4K razlučivosti, kuhinjski aparati, usisavači, veliki kućanski uređaji, računala, alat i nakit mogu biti na popisu za usporedbu ponuda. Isplativost provjerite za konkretan model. Usporedite konačnu cijenu i uključenu opremu, a pri oglašenom sniženju provjerite najnižu cijenu istog proizvoda kod istog trgovca u prethodnih 30 dana.
Najviše uštede donosi popis sastavljen nekoliko tjedana prije akcije, s modelima koji su doista potrebni i njihovim cijenama zapisanima prije sniženja. Uz provjeru najniže cijene iz posljednjih 30 dana, koju trgovci moraju istaknuti, takav popis pokazuje je li popust stvaran ili samo dobro istaknut. Sve što na njemu nije bilo prije početka akcije može pričekati sljedeće sniženje.
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