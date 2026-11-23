Prije kupnje treba odrediti gdje će sprava stajati i koliko prostora zauzima kad se koristi, a ne samo kad je sklopljena. Traka za trčanje bez vlastitog kuta u dnevnom boravku lako postane vješalica za odjeću. U stanu na višem katu važna je i buka, jer udarci o traku i rad motora prenose se kroz pod do susjeda, pa se isplati kupiti i gumenu podlogu. Kod pametnih bicikala i zrcala treba provjeriti traži li puna funkcionalnost mjesečnu pretplatu. Ta se stavka rijetko ističe uz akcijsku cijenu, a kroz nekoliko godina može iznositi više od samog popusta. Dobro je pogledati i najveću dopuštenu težinu korisnika te trajanje jamstva na motor.