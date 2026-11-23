85 MU JE, ALI I DALJE NASTUPA
Djela Boba Dylana u Sotheby'su: Milijunska dražba rukopisa i neobjavljene snimke
Njujorška aukcijska kuća u prosincu će na dražbi ponuditi rijetke rukopise i radne tekstove američkog kantautora Boba Dylana.
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Među predmetima koji će se naći na prodaji su rukom pisane bilješke za pjesmu "Subterranean Homesick Blues", nastale sredinom šezdesetih. Tri stranice ispisane crnom tintom procijenjene su na iznos između 400.000 i 600.000 dolara.
Novoga vlasnika potražit će i dvije stranice sa stihovima antiratne pjesme "Masters of War". Njihova je procijenjena vrijednost između 350.000 i 400.000 dolara. Nije poznato tko je trenutačni vlasnik tih dokumenata niti tko će ostvariti zaradu od njihove prodaje.
Na dražbi će biti ponuđena i takozvana "McKenzie snimka" – neobjavljen zapis privatnog koncerta koji je Bob Dylan održao u stanu Eve i Maca McKenzieja.
"McKenzijeve snimke" su rane kućne akustične Dylanove snimke zabilježenim tijekom njegovih prvih godina u New Yorku u domu njegovih njujorških prijatelja Eve i Maca McKenzieja između 1961. i 1963. godine. Ova datira iz 1963. godine, a procijenjena je na iznos između 15.000 i 20.000 dolara.
Dylan nastupa s 85 godina života
Dylan se smatra jednim od najutjecajnijih glazbenika i kantautora svih vremena. Pjesmama poput "Blowin' in the Wind" postao je glas generacije šezdesetih godina prošlog stoljeća i ikona pokreta za građanska prava.
U svojoj je karijeri više puta mijenjao svoj glazbeni izričaj prelazeći iz folk glazbe u rock, country i gospel. Premda je zazirao od uloge idola, a ponekad se i namjerno distancirao od svojih obožavatelja, njegov utjecaj na povijest glazbe je neupitan. Godine 2016. dobio je Nobelovu nagradu za književnost.
Premda je navršio 85 godina života i dalje nastupa. U nedjelju je nastupio u Frankfurtu. To je zadnji u nizu od sedam koncerata po Njemačkoj u sklopu njegove aktualne turneje.
Ranije ovaj mjesec je, za vrijeme boravka u Rimu odvojio vrijeme od svojih koncertnih obveza da bi se u Vatikanu susreo s papom Lavom. Dvojica Amerikanaca kratko su razgovarala i razmijenila darove.
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