"Dozvola za nove Fockere"
VIDEO / Holivudski izlet: Novak Đoković u novom filmu s Robertom De Nirom i Benom Stillerom
Slavni tenisač Novak Đoković pojavljuje se u novoj holivudskoj komediji "Dozvola za nove Fockere".
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U kratkoj sceni daje poduku iz tenisa Kevinu, liku kojeg glumi Owen Wilson, a u objavljenom isječku društvo im prave i glumačke zvijezde Robert De Niro te Teri Polo.
Ovo nije prvi Đokovićev "izlet" u Hollywood. Svojedobno je snimio i kratku scenu za akcijski spektakl "Plaćenici 2", no na kraju nije završila u verziji koja je prikazana u kinima.
Četvrti nastavak serijala
"Dozvola za nove Fockere" četvrti je nastavak iznimno popularnog filmskog serijala započetog 2000. godine komedijom "Dozvola za brak". Dok je u prvom filmu Greg Focker (Ben Stiller) prolazio kroz pakao kako bi osvojio naklonost strogog tasta Jacka Byrnesa (Robert De Niro), uloge su se sad zamijenile.
Gregov sin Henry (Skyler Gisondo) planira vjenčanje s Olivijom, bivšom FBI-jevom pregovaračicom za taoce koju glumi pop zvijezda Ariana Grande. Dok Greg na sve načine pokušava razotkriti i nadmudriti buduću snahu, nekoć strogi djed Jack njome je potpuno oduševljen. Napetost kulminira kada se cijela obitelj okupi na proslavi Jackova 80. rođendana.
Komedija u hrvatska kina službeno stiže u četvrtak, 26. studenoga, dok su pretpremijerne projekcije zakazane dan ranije, u srijedu, 25. studenoga.
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