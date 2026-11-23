"Ako ste aktivni član obitelji – putujete zemljom, obavljate diplomatske i državne poslove, ustajete po kišnoj srijedi kako biste otišli u Sheffield – tada ćete imati titulu, plaću, naknadu i jedno mjesto za život. Ako to ne radite, nećete biti HRH, nećete dobiti besplatan ili subvencioniran smještaj niti ikakve posebne usluge. Bit ćete privatni građanin slobodan zarađivati na koji god način želite", objasnio je za knjigu izvor blizak princu Williamu.