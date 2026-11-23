kraj povlastica
Kraljevske titule postaju "posao": Williamova reforma mogla bi zauvijek produbiti jaz između braće
Britanski prijestolonasljednik princ William priprema temeljito restrukturiranje monarhije koje će, jednom kad zasjedne na prijestolje, rezultirati oduzimanjem titula njegovom otuđenom bratu princu Harryju, njegovoj supruzi Meghan te njihovoj djeci, sedmogodišnjem Archieju i petogodišnjoj Lilibet.
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Ove tvrdnje iznio je novinar i poznavatelj kraljevske obitelji Tom Sykes u novoj knjizi "Dukes Of Hazard", koja izlazi u veljači. Prema njegovim izvorima, William želi ukinuti praksu prema kojoj su titule princa i princeze te oslovljavanje s "Njegovo/Njezino Kraljevsko Visočanstvo" (HRH) automatsko pravo stečeno rođenjem. Umjesto toga, one bi trebale funkcionirati poput svojevrsnih "radnih mjesta".
Titule i novac samo za one koji rade
Plan koji William navodno razrađuje sa svojim savjetnicima predviđa da titule i povlastice zadrže isključivo aktivni članovi obitelji koji obavljaju službene dužnosti za Krunu, piše Daily Mail.
"Ako ste aktivni član obitelji – putujete zemljom, obavljate diplomatske i državne poslove, ustajete po kišnoj srijedi kako biste otišli u Sheffield – tada ćete imati titulu, plaću, naknadu i jedno mjesto za život. Ako to ne radite, nećete biti HRH, nećete dobiti besplatan ili subvencioniran smještaj niti ikakve posebne usluge. Bit ćete privatni građanin slobodan zarađivati na koji god način želite", objasnio je za knjigu izvor blizak princu Williamu.
Ovakav potez, koji bi se proveo putem kraljevskog dekreta (tzv. letters patent), zasigurno bi dodatno produbio ionako dubok jaz između Williama i Harryja. Iako su se Harry i Meghan 2020. godine dogovorom u Sandringhamu obvezali da neće koristiti HRH titule u javnosti, one im zakonski nikada nisu oduzete – za razliku od princa Andrewa, kojemu je kralj Charles prošle godine dekretom ukinuo titule zbog skandala povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.
Sloboda izbora za vlastitu djecu
Iako bi ovakva odluka mogla djelovati kao osveta bratu, izvori iz palače tvrde da je riječ o pragmatičnom potezu koji će naići na veliku podršku javnosti, sve osjetljivije na troškove kraljevske obitelji. Cilj je spriječiti buduće neugodne situacije u kojima članovi obitelji zadržavaju kraljevski status iako više ne obavljaju dužnosti.
Osim toga, reforma bi obuhvatila i Williamovu mlađu djecu – 11-godišnju princezu Charlotte i osmogodišnjeg princa Louisa. Kada odrastu, imat će mogućnost odreći se titula i graditi samostalne karijere izvan monarhije, po uzoru na djecu princeze Anne, koja uopće nemaju titule. Jedini čija je budućnost "zacementirana" jest najstariji princ George, budući kralj.
Da William već sada odgaja djecu podalje od strogih dvorskih formalnosti, potvrđuju i informacije da ih osoblje kod kuće ne oslovljava s "visočanstvo", dok je George na sportskim natjecanjima u prestižnom koledžu Eton naveden jednostavno kao George Wales.
Iz Kensingtonske palače kratko su poručili kako prema ustaljenoj praksi ne komentiraju navode iz knjiga. Ipak, sam William je prošle godine jasno najavio smjer svoje buduće vladavine: "Promjena je na mom dnevnom redu. Ne bojim je se, dapače, veselim joj se."
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