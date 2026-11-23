Za razliku od klasičnih kvizova, u kojima se traže točni odgovori na unaprijed pripremljena pitanja, Maraton znanja od sudionika zahtijeva kreativnost, kritičko razmišljanje i timski rad. Studenti će u četveročlanim timovima imati 24 sata da analiziraju zadani problem i osmisle konkretno, argumentirano i provedivo rješenje koje će potom predstaviti stručnom žiriju.