MARATON ZNANJA
Studenti će 24 sata tražiti rješenja za stvarne društvene probleme: Najboljima 2000 eura
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu 27. i 28. studenoga bit će domaćin Maratona znanja, 24-satnog studentskog natjecanja na kojem će sudionici iz cijele Hrvatske pokušati pronaći rješenja za stvarne društvene izazove. Najuspješniji tim osvojit će novčanu nagradu od 2000 eura.
Oglas
Natjecanje organiziraju Hrvatsko katoličko sveučilište i Hrvatska udruga za odnose s javnošću, a sudjelovati mogu studenti svih hrvatskih visokih učilišta, neovisno o studiju i godini studiranja.
Za razliku od klasičnih kvizova, u kojima se traže točni odgovori na unaprijed pripremljena pitanja, Maraton znanja od sudionika zahtijeva kreativnost, kritičko razmišljanje i timski rad. Studenti će u četveročlanim timovima imati 24 sata da analiziraju zadani problem i osmisle konkretno, argumentirano i provedivo rješenje koje će potom predstaviti stručnom žiriju.
Kako pomiriti turizam, okoliš i kvalitetu života?
Središnja tema ovogodišnjeg natjecanja je održivi razvoj, a zadatak je nadahnut izazovima s kojima se suočavaju manja priobalna naselja.
Studenti će morati pronaći način kako uskladiti razvoj turizma s kvalitetom života lokalnog stanovništva, zaštitom prirodnih resursa, javnim zdravljem, društvenom uključenošću i očuvanjem lokalne baštine.
Upravo je interdisciplinarnost jedna od posebnosti natjecanja. Članovi istog tima mogu dolaziti s različitih fakulteta, čime se potiče povezivanje različitih znanja i pristupa rješavanju problema.
Najbolji tim osvojit će 2000 eura i prijelazni pehar, dok su za pobjednike pojedinih kategorija osigurane dodatne nagrade partnera.
Kako se prijaviti?
Maraton znanja održat će se na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, na adresi Ilica 244 u Zagrebu.
Natjecanje počinje u petak, 27. studenoga, registracijom sudionika u 8 sati, dok je službeni početak rada predviđen u 8:30.
Studenti će svoja rješenja predstavljati stručnom žiriju u subotu, 28. studenoga, od 8 do 9 sati, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika.
Kotizacija za sudjelovanje iznosi 100 eura po četveročlanom timu za uplate od 21. studenoga do završetka prijava.
Detaljnije informacije dostupne su na službenim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a zainteresirani studenti mogu se prijaviti putem online obrasca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas