NOVINARKA INDEXA
Ana Raić o slučaju Periš: "Morao se dogoditi ovaj tragični događaj da bi se nešto pokrenulo"
N1 Info
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23. stu. 2026. 13:34
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Novinarka Indexa Ana Raić gostovala je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirala smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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