spominje se svibanj
Papa stiže u susjedstvo? Pojavile se neslužbene informacije, oglasio se i Ured predsjednice
Hoće li papa Lav XIV. već iduće godine posjetiti Sloveniju? Prema neslužbenim informacijama koje su se pojavile u slovenskoj javnosti, do tog bi posjeta moglo doći već u svibnju.
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Slovenski portali Domovina i Siol neslužbeno navode kako su pripreme za dolazak Svetog Oca već započele. Iz Ureda slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar pojasnili su kako je ona 26. listopada, tijekom posjeta Vatikanu, papi osobno uručila službeni poziv za posjet Sloveniji. Papa joj je tom prilikom odgovorio da će poziv razmotriti "s velikom naklonošću", prenosi 24ur.
"Drugih službenih informacija o eventualnom posjetu pape Sloveniji u Uredu predsjednice Republike u ovom trenutku nemamo", poručili su te dodali kako će javnost o svemu biti pravodobno obaviještena.
Slovenija će iduće godine obilježiti 35. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa s Vatikanom, a poziv za posjet zemlji papi je početkom listopada uputio i premijer Janez Janša.
Zanimljivo je da prethodnici Lava XIV., pape Franjo i Benedikt XVI., unatoč upućenim pozivima nikada nisu posjetili Sloveniju. Od stjecanja neovisnosti tu je državu pohodio jedino pokojni papa Ivan Pavao II., i to dva puta – u svibnju 1996. te u rujnu 1999. godine, kada je blaženim proglasio slovenskog biskupa Antona Martina Slomšeka.
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