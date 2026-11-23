Slovenski portali Domovina i Siol neslužbeno navode kako su pripreme za dolazak Svetog Oca već započele. Iz Ureda slovenske predsjednice Nataše Pirc Musar pojasnili su kako je ona 26. listopada, tijekom posjeta Vatikanu, papi osobno uručila službeni poziv za posjet Sloveniji. Papa joj je tom prilikom odgovorio da će poziv razmotriti "s velikom naklonošću", prenosi 24ur.