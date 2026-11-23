UPLIFT MASTERCLASSOVI
Što čini savršen fiš ili čobanac? Vrhunski chefovi imaju odgovore
Mastercardov projekt Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje donosi trodnevnu edukaciju u Osijeku za pet profesionalnih kuhara i kuharica, posvećenu očuvanju i prenošenju kulinarskog nasljeđa Slavonije i Baranje.
Recept za dobar fiš ili čobanac često se uči uz nekoga tko ga kuha godinama, a uz namirnice i omjere, pritom se pamte i mali postupci koji jelu daju poznat okus. Upravo takvo znanje povezuje iskusne chefove i novu generaciju kuhara u projektu „Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje“, u sklopu kojeg Mastercard od danas otvara prijave za besplatne masterclassove posvećene Slavoniji i Baranji. Pet profesionalnih kuhara i kuharica iz cijele Hrvatske dobit će priliku učiti uz vodeće hrvatske chefove, a prijave su otvorene do 31. prosinca 2026.
Masterclassovi će se održati 15., 16. i 17. veljače 2027. u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek. Pet odabranih polaznika tri će dana kuhati s mentorima, uspoređivati iskustva i usavršavati pripremu tradicionalnih jela. Sudjelovanje je besplatno, uz pokrivene troškove smještaja i putovanja. Cilj je da stečeno znanje nastave primjenjivati u restoranima u kojima rade, prenose ga svojim timovima i gostima ponude jela kroz koja mogu upoznati kraj u koji su došli.
Nakon Dalmacije, na red su došli pileći paprikaš, sarma, tačci s pekmezom, fiš-paprikaš, perkelt od soma, čobanac i šaran na rašljama. To su jela s obiteljskih stolova kojima se dočekuju gosti, a recepture im se razlikuju od kuće do kuće i od mjesta do mjesta. Mastercardova petogodišnja inicijativa okuplja chefove i stručnjake koji usuglašavaju ključne sastojke i postupke te bilježe znanje koje se prenosi među generacijama. Tako nastaje Manifest hrvatske kuhinje, zbirka regionalnih jela i receptura koja će kuharima, ugostiteljima i edukatorima pomoći da to nasljeđe sačuvaju i prenose dalje.
Stručna radna skupina razvija regionalne recepture koje čine temelj masterclassova. U pripremi nove sezone njezini su članovi kuhali i uspoređivali različite verzije sedam odabranih jela, raspravljajući o tome što im daje prepoznatljiv karakter, od izbora ribe i mesa do ravnoteže začina. To će znanje kroz praktičan rad prenijeti drugoj generaciji polaznika masterclassova.
Radnu skupinu vodi Marin Medak, a uz njega sudjeluju chefovi Dario Bionda, Marko Alilović i Tomislav Đukić. Tomislav Škunca uključen je kao tehnički koordinator, Dino Galvagno kao kulinarski savjetnik, a Radovan Marčić kao etnolog, koji radu na recepturama pridružuje razumijevanje podrijetla jela i običaja uz koje su se pripremala.
„Dobar čobanac zaslužuje jednaku pažnju i znanje kao bilo koje jelo visoke kuhinje. Iza jela koja smatramo poznatima često se kriju postupci o kojima se može puno naučiti, čak i kada ih kuhamo godinama. Zato pozivam kolegice i kolege da nam se pridruže, donesu svoje iskustvo i pitaju sve ono za što u svakodnevnom poslu nemaju vremena. Želimo da se vrate u svoje restorane s više znanja i samopouzdanja, ali i s voljom da upravo tim jelima daju zasluženo mjesto na jelovniku“, poručuje Marin Medak, voditelj radne skupine projekta.
Masterclassovi su dio Mastercardove podrške mikro, malim i srednjim poduzetnicima te hrvatskom turizmu. Ulaganjem u znanje kuhara projekt pomaže razvijati ponudu koja gostu daje razlog da upozna različite dijelove Hrvatske i izvan glavne sezone. Projekt, koji podržavaju Ministarstvo turizma i sporta te Hrvatska gospodarska komora, već je u prvoj sezoni donio šest definiranih dalmatinskih recepata. Njihove videorecepte danas mogu isprobati i ljubitelji kuhanja putem platforme priceless.com/uplift, čime znanje iz profesionalnih kuhinja dolazi i do ljudi koji hrvatsku gastronomiju žele upoznati u vlastitom domu.
„Velik interes za prvu sezonu, posvećenu Dalmaciji, pokazao nam je koliko kuhari žele produbiti svoje znanje o hrvatskoj kuhinji. Jednak interes očekujemo i ove sezone, posvećene Slavoniji i Baranji. Za Mastercard je podrška njihovu razvoju ujedno ulaganje u male poduzetnike koji oblikuju hrvatsku gastronomsku ponudu. Želimo da polaznici to znanje ponesu u svoje restorane, podijele ga s kolegama i gostima kroz hranu pruže bogatiji doživljaj kraja koji posjećuju“, ističe Ema Huskić, voditeljica marketinga i komunikacija u Mastercardu Hrvatska.
Na natječaj za drugu generaciju mogu se prijaviti punoljetni državljani Republike Hrvatske s najmanje tri godine radnog iskustva u profesionalnoj kuhinji, koji su trenutačno stalno ili povremeno zaposleni u ugostiteljskom objektu. Važno je da su dostupni sva tri dana masterclassova i spremni sudjelovati u snimanjima, fotografiranju i medijskim aktivnostima projekta. Svi uvjeti sudjelovanja i kriteriji odabira navedeni su u pravilniku natječaja na uplift.hr/kuhinja. Prijave se podnose putem online obrasca, gdje su dostupni pravilnik natječaja i više informacija o projektu. Rok za prijavu je 31. prosinca 2026. u 23:59 sati, a imena odabranih polaznika bit će objavljena 25. siječnja 2027. na Uplift.hr.
O projektu Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje i uplift.hr/kuhinja
Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje je nacionalna petogodišnja inicijativa Mastercarda koja ima za cilj definirati, zaštititi i promovirati hrvatsku kuhinju kao strateški turistički, kulturni i gospodarski resurs. Kroz suradnju s vrhunskim domaćim chefovima i stručnjacima, projekt svake godine stavlja fokus na jednu regiju i njezina reprezentativna jela, s ciljem izrade Manifesta hrvatske kuhinje, zbirke autentičnih recepata koji najbolje predstavljaju kulinarski identitet zemlje.
Osim očuvanja tradicije, projekt se snažno oslanja na edukaciju i uključivanje mladih kuhara koji kroz masterclass radionice uče od najboljih. Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje razvija se uz institucionalnu podršku Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske gospodarske komore, a komunikacijski živi na web platformi uplift.hr i globalnoj platformi priceless.com, kao i na društvenim mrežama Uplifta i Mastercarda.
Kao dio šire platforme Uplift, ovaj projekt dodatno potvrđuje posvećenost Mastercarda održivom razvoju turizma i osnaživanju malih i srednjih poduzetnika, posebno onih koji u gastronomiji čuvaju identitet svojih regija i pretvaraju ga u iskustvo koje gosti pamte. Dugoročni cilj projekta je stvoriti nacionalni standard koji daje jasnoću, vjerodostojnost i kontinuitet u predstavljanju hrvatske gastronomije, čime se domaćim ugostiteljima, edukatorima i institucijama daje alat za razvoj ponude, a Hrvatskoj snažan temelj za brendiranje kao autentične i cjelogodišnje gastro destinacije.
O Mastercardu
Mastercard je globalna tehnološka kompanija u platnoj industriji. Naša je misija povezati i osnažiti uključivo, digitalno gospodarstvo koje koristi svima, posvuda čineći transakcije sigurnima, jednostavnima, pametnima i pristupačnima. Koristeći sigurne podatke i mreže, partnerstva i strast, naše inovacije i rješenja pomažu pojedincima, financijskim institucijama, vladama i tvrtkama da ostvare svoj najveći potencijal. Uz povezanost u više od 210 zemalja i teritorija, gradimo održivi svijet koji svima otvara neprocjenjive mogućnosti.
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