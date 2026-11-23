„Dobar čobanac zaslužuje jednaku pažnju i znanje kao bilo koje jelo visoke kuhinje. Iza jela koja smatramo poznatima često se kriju postupci o kojima se može puno naučiti, čak i kada ih kuhamo godinama. Zato pozivam kolegice i kolege da nam se pridruže, donesu svoje iskustvo i pitaju sve ono za što u svakodnevnom poslu nemaju vremena. Želimo da se vrate u svoje restorane s više znanja i samopouzdanja, ali i s voljom da upravo tim jelima daju zasluženo mjesto na jelovniku“, poručuje Marin Medak, voditelj radne skupine projekta.