Evo kako sada živi
Radio je 14 godina u Njemačkoj, a onda se vratio u rodno selo uzgajati magarce: "Mislili su da sam poludio"
Nakon 14 godina života i rada u Njemačkoj, Mario Pravdić odlučio je napustiti život u inozemstvu i vratiti se u svoje rodno selo Dobro kod Livna. Ondje gdje su mnogi napustili svoje domove, on je odlučio početi ispočetka.
Danas, umjesto svakodnevne žurbe i građevinskih poslova u Njemačkoj, dane provodi okružen prirodom, magarcima, konjima i ovcama, gradeći život kakav je dugo priželjkivao.
Svoju životnu priču ispričao je za YouTube kanal "Glas Hercegovine", otkrivši zašto je odlučio napustiti Njemačku, ali i kako su ljudi reagirali na njegov povratak.
"U Njemačkoj pereš samo pidžamu i radne hlače"
Mario je već sa 17 godina otišao raditi u Hrvatsku, a 2012. godine preselio se u Njemačku, gdje je radio u građevinarstvu. Iako je, kako kaže, uspio zaraditi dovoljno da si omogući povratak, s vremenom je shvatio da novac nije sve.
"U Njemačkoj pereš samo pidžamu i radne hlače. Znači, ostala odjeća nije potrebna", slikovito je opisao svakodnevicu.
Ističe da je život u Njemačkoj postao skup i naporan te da je želio mirniji život.
"Njemačka više nije što je bila", rekao je Mario, prisjećajući se da je nakon odlaska bio uvjeren kako se nikada neće vratiti.
"Govorili su da sam poludio"
Po povratku u rodni kraj počeo se baviti poljoprivredom i stočarstvom. Danas ima 16 magaraca, sedam konja i druge domaće životinje, a plan mu je proširiti stado na čak 100 magaraca i pokrenuti proizvodnju magarećeg mlijeka.
Na pitanje kako su ljudi reagirali kada je nakon 14 godina u Njemačkoj odlučio pokrenuti ovakav posao, kratko je odgovorio:
"Da sam poludio."
Ipak, tuđa mišljenja nisu ga obeshrabrila.
"Radim sve za sebe. Za svoju dušu", poručio je.
Selo se prazni, a on želi započeti novu priču
Mario kaže da se iz njegova rodnog sela iselilo oko 80 posto stanovništva. Mnoge kuće danas su prazne, a njihovi vlasnici žive u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj.
Unatoč tome, on u svom kraju vidi budućnost. Želi proširiti imanje, razvijati seoski turizam i omogućiti posjetiteljima, posebno djeci, druženje sa životinjama i boravak u prirodi.
"Želim stvoriti neku drukčiju priču, ali to ćemo vidjeti. Vrijeme će pokazati hoće li sve uspjeti ili neće", iskreno je rekao.
Njegov povratak nije značio kraj rada i obveza, nego početak drukčijeg života. Onoga u kojem, kako sam kaže, konačno može odmoriti glavu.
Od ljubavi prema životinjama do planova za veliku farmu
Ljubav prema životinjama Mario gaji još od djetinjstva, kada je njegova obitelj držala stoku. Nakon povratka iz Njemačke početkom ove godine odlučio je dio zarađenog novca uložiti u ono što ga istinski ispunjava.
Nabavio je magarce i konje, počeo uređivati staje i pripremati imanje za proširenje. Posebnu ljubav gaji prema magarcima, kojih trenutačno ima 16, a cilj mu je stado od čak 100 životinja. Planira proizvodnju magarećeg mlijeka, a kasnije i krema te, ako bude dovoljno mlijeka, sira. Ima i sedam konja, s kojima želi razvijati turističku ponudu i organizirati jahanje za posjetitelje.
Ipak, ističe da mu životinje nisu samo posao, nego i način da pronađe mir.
Najviše uživa kada boravi među njima, promatra ih dok pasu i odmara se od svakodnevnih briga. Kako kaže, tada mu je "glava isključena od svega, od svih problema".
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