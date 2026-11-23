Upitana postoje li zabrinutosti oko nalaze obdukcije, Raić je odgovorila da ne bi trebalo biti nikakvih nepravilnosti. "Ako je sve napravljeno po pravilima, a nema razloga sumnjati u to, jer se sve uglavnom radi po pravilima, postoje procedure", rekla je i dodala da bi uzrok smrti konačno trebao biti utvrđen, ali za to treba vremena.