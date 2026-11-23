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Novinarka o slučaju Periš: "Morao se dogoditi ovaj tragični događaj da bi se nešto pokrenulo"
Novinarka Indexa Ana Raić gostovala je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirala smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
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Ministrica zdravstva Irena Hrstić jutros je posjetila bolnicu u Jankomiru, prvi put od Periševe smrti. Ana Raić navodi da, prema njenim informacijama, sastanak još uvijek traje. Ministrica je u bolnicu otišla u društvu gradske pročelnice za zdravstvo, Lore Vidović.
"Ono što je najavljeno je da će ministrica na svaki način pokušati pronaći modalitete, kako se Jankomiru u ovoj situaciji može pomoći", rekla je Raić i dodala da se treba pomoći svim bolnicama u Hrvatskoj, ali Jankomir je sad u fokusu zbog ovog tragičnog događaja.
Dodala je da se na stanje u Jankomiru i postupke u Jankomiru upozoravalo već ranije i to se, kaže, ne smije zaboraviti. "Nažalost, morao se dogoditi ovaj tragični događaj da bi se nešto pokrenulo s mrtve točke", istaknula je novinarka Indexa.
Navela je da bi moglo proći još nekoliko tjedana dok obdukcijski nalaz bude gotov. "Ministrica je rekla da će on, prije svega, biti poslan u bolnicu, a zatim DORH-u koji provodi istragu", rekla je i podsjetila da je u ovom trenutku istragom obuhvaćeno osam osoba.
Upitana postoje li zabrinutosti oko nalaze obdukcije, Raić je odgovorila da ne bi trebalo biti nikakvih nepravilnosti. "Ako je sve napravljeno po pravilima, a nema razloga sumnjati u to, jer se sve uglavnom radi po pravilima, postoje procedure", rekla je i dodala da bi uzrok smrti konačno trebao biti utvrđen, ali za to treba vremena.
Raić je dodala daje bila u kontaktu s osobama uključenima u istragu, koje su joj rekle da tek kad prestane političko prepucavanje moći će se trezveno raspravljati o pravu i onome što treba poduzeti kako se nešto slično više nikad ne bi dogodilo u hrvatskoj bolnici.
Navodi da, kad se govori o političkoj odgovornosti, ne treba se zabraviti da su iz same bolnice, prema njenim informacijama, išli dopisi i Upravi bolnice. U tim dopisima, kaže, upozoravalo se da pojedini medicinski tehničari zahvate koji su inače legalni i legitimni provode na način na koji se mogao vidjeti na snimci.
"Bili su previše nasilni, ali očito reakcije nije bilo. Jedan tehničar je prijavljivan još u siječnju. Ako je bilo takvih informacija i naznaka, pitam se i možemo se svi opravdano pitati - tko je odgovoran. Je li samo Grad ili i Ministarstvo koje je dobivalo ta izvješća?", rekla je.
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