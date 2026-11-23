čelnik mosta
Grmoja za N1: Ljudi me često zovu za veze u zdravstvenim ustanovama, da dobiju adekvatan tretman
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao stanje u psihijatrijskim ustanovama i smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Štrajk mladih i političke aktualnosti.
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