Predsjednik Mosta Nikola Grmoja gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao stanje u psihijatrijskim ustanovama i smrti Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, Štrajk mladih i političke aktualnosti.

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