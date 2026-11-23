"Na temelju mojih razotkrivenih nepravilnosti u vezi kojih je proveden inspekcijski nadzor u KBC-u i prijavljene nepravilnosti su potvrđene, ravnatelj Vagić (s tadašnjim ministrom Berošem) sakrili su inspekcijske nalaze od zaposlenika, od članova Upravnog vijeća i od DORH-a, jer iako su ti nalazi sadržavali opis nezakonitosti i kriminalnih radnji, skrivanjem zapisnika on je prikrio odgovornost onih zaposlenika čije nepravilnosti su razotkrivene te je prikrio i odgovornost ravnatelja Zovaka", tvrdi Zadravec.