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Dijana Zadravec poslala novo pismo ministrici Hrstić: Iznijela niz optužbi
Dijana Zadravec uputila je novo pismo ministrici zdravstva Ireni Hrstić u kojem iznosi niz ozbiljnih optužbi na račun vodstva KBC-a Sestre milosrdnice i dijela radiologa te traži hitnu reakciju Ministarstva zdravstva.
Kriza na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice dobila je novi nastavak nakon što je Dijana Zadravec ministrici zdravstva Ireni Hrstić poslala još jedno oštro pismo.
U dokumentu na 11 stranica Zadravec zahtijeva da se hitno osigura zakonit završetak natječaja za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, na kojem je odlukom ravnatelja izabrana 27. listopada ove godine, prenosi Danas.hr. Također traži da se pacijentima zajamči neometano pružanje zdravstvene zaštite.
Zadravec tvrdi da je nakon prijave nepravilnosti doživjela odmazdu
U pismu ministrici Zadravec podsjeća na sukobe koji traju od 2021. godine, kada je, kako navodi, otkrila i prijavila nepravilnosti u javnoj nabavi za vrijeme bivšeg ravnatelja Marija Zovaka, vrijedne oko 74 milijuna kuna, odnosno približno 10 milijuna eura.
Tvrdi da su inspekcije Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija potvrdile njezine prijave, ali da je umjesto zaštite bila izložena odmazdi. Navodi da je smijenjena, da su protiv nje pokrenuti disciplinski postupci te da joj je pisanim putem zabranjeno javno istupanje.
Za prikrivanje inspekcijskih nalaza posebno proziva ravnateljaDavora Vagića i bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.
"Na temelju mojih razotkrivenih nepravilnosti u vezi kojih je proveden inspekcijski nadzor u KBC-u i prijavljene nepravilnosti su potvrđene, ravnatelj Vagić (s tadašnjim ministrom Berošem) sakrili su inspekcijske nalaze od zaposlenika, od članova Upravnog vijeća i od DORH-a, jer iako su ti nalazi sadržavali opis nezakonitosti i kriminalnih radnji, skrivanjem zapisnika on je prikrio odgovornost onih zaposlenika čije nepravilnosti su razotkrivene te je prikrio i odgovornost ravnatelja Zovaka", tvrdi Zadravec.
Dodaje da su Zovak i bivši vršitelj dužnosti ravnatelja Zoran Vatavuk poslije dobili nove mandate na čelu klinika, dok su, prema njezinim tvrdnjama, u javnosti neistinito govorili da nepravilnosti nije bilo.
Teške optužbe zbog javne nabave i milijunskih projekata
Zadravec u pismu iznosi i niz optužbi povezanih s financijskim poslovanjem i postupcima ravnatelja Vagića.
Tvrdi da joj je oduzeo vođenje europskog projekta Radiološki edukacijski centar, vrijednog 4,3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Prema njezinim navodima, zbog njegova pogrešnog upravljanja projektom i zabrane njezina javnog istupanja bolnica je morala vratiti 1,5 milijuna eura.
Navodi i da članovima stručnog tima nisu isplaćene naknade za rad u slobodno vrijeme, zbog čega je donesena nepravomoćna sudska presuda na štetu bolnice.
Također tvrdi da ju je bivši ministar Beroš, na Vagićev prijedlog, dva puta nezakonito smijenio s mjesta glavne mentorice. Optužuje ravnatelja i da je Upravnom sudu dostavio krivotvoreni dokument kako bi je prikazao nestručnom, no ističe da je sud u oba slučaja odlučio u njezinu korist.
Upozorava i na nabavu dvaju novih uređaja za magnetsku rezonanciju, vrijednih dva milijuna eura, koju, prema njezinim tvrdnjama, Vagić i aktualni vršitelj dužnosti predstojnika dr. Luka Novosel provode bez informiranja zaposlenika.
Ravnatelja optužuje da ju je izložio javnim napadima
Iako je na ponovljenom natječaju, raspisanom 21. kolovoza 2026., izabrana za predstojnicu Zavoda, Zadravec smatra da ju je ravnatelj svjesno izložio napadima.
Navodi da joj je nakon odluke o izboru poručio da ne reagira na negativne medijske napise, nakon čega je otišao na dvotjedni godišnji odmor na Sejšele.
"Ako je znao da će odluka o mojem izboru izazvati reakciju, a što se i dogodilo stravičnim linčem, uvjerena sam da je njegov dvotjedni odlazak na godišnji odmor izraz njegove potpune neodgovornosti i namjere mojeg izlaganja javnim napadima, kako pobunjenih radiologa tako i sinkroniziranog podržavanja medija", poručila je.
Tvrdi i da joj je Vagić uskratio suglasnost da javno odgovori na tvrdnje koje smatra neistinitima, među kojima je i ona da je osuđena za mobing. Smatra da je time prekršio Zakon o radu i obvezu zaštite dostojanstva radnika.
Prozvala pobunjene radiologe zbog najava otkaza
Zadravec kritizira i postupke skupine radiologa koju, prema njezinim navodima, predvodi vršitelj dužnosti predstojnika Luka Novosel.
Ističe da su među njima i zaposlenici kod kojih su 2021. godine, kako tvrdi, utvrđene nepravilnosti povezane s lažiranjem prekovremenih sati i otkazivanjem pregleda onkološkim pacijentima.
Pozivajući se na Kodeks medicinske etike i deontologije te Hipokratovu zakletvu, smatra da liječnici ne bi smjeli zastrašivati pacijente najavama urušavanja zdravstvenog sustava zbog nezadovoljstva izborom rukovoditelja.
Prema njezinim tvrdnjama, od 18 radiologa koji su podnijeli ostavke njih osam odlazi zbog protivljenja lošoj reorganizaciji koju provodi ravnatelj, dok preostalih deset predvodi pobunu.
"Zaključak je da deset pobunjenih radiologa koje predvodi v.d. predstojnika uz prešutno odobravanje ravnatelja, svjesno dovode do uznemirenja naših zaposlenika i urušavanja međuljudskih odnosa koje je do sada bilo obilježeno dobrom, ljudskom i kolegijalnom suradnjom", poručila je Zadravec.
Ministrici zamjera što nije saslušala i njezinu stranu
Zadravec je nezadovoljna i postupanjem ministrice zdravstva, kojoj zamjera što je tijekom Vagićeva godišnjeg odmora održala sastanak s pobunjenim radiolozima, a nju nije pozvala, iako je pisanim putem predložila sastanak.
"Uvijek je za pravilnu prosudbu o nekom zahtjevu važno čuti i drugu stranu, a ako se to izbjegava, time se izravno zauzima za jednu stranu i to bez obzira je li ona u pravu", smatra Zadravec.
Protivi se reorganizaciji radiologije
U pismu se ponovno osvrnula i na Vagićev prijedlog reorganizacije Kliničkog zavoda, kojim bi se razdvojile dijagnostička i intervencijska radiologija.
Vagić je takav potez obrazložio potrebom za racionalnijom javnom nabavom i njezinom učinkovitijom kontrolom.
"Pri tome ignorira da je upravo u okvirima intervencijske neuroradiologije inspekcijskim nalazima potvrđena moja prijava nezakonitog nabavljanja potrošnog materijala dr. Kalouseka, sada jednog od vodećih pobunjenih radiologa", istaknula je Zadravec.
Upozorava da se javni zdravstveni sustav ne smije koristiti za poteze koji bi mogli ugroziti prava pacijenata.
"Kao odgovorni zdravstveni djelatnici koji djelujemo u javnom zdravstvenom sustavu nemamo ovlaštenje i ne smijemo sebi dopustiti nikakav eksperiment sa zdravljem pacijenata. To su naši građani koji uživaju ustavno jamstvo prava na zdravstvenu zaštitu a koja bi predloženim izmjenama, u to sam sigurna, unazadila navedeno temeljno ustavno jamstvo".
Zadravec je o reorganizaciji sustava već 17. studenoga pisala predsjedniku Vlade, ministrici zdravstva, Upravnom vijeću i ravnatelju bolnice Davoru Vagiću.
Upozorila na najavu prekida skrbi za pacijente s moždanim udarom
Posebnu pozornost posvetila je najavi vršitelja dužnosti predstojnika Luke Novosela da će 27. studenoga 2026. prestati skrb za pacijente s moždanim udarom.
Takvu najavu smatra neodgovornim izazivanjem panike među građanima.
Tvrdi da je, iako još nije preuzela dužnost, ministrici i ravnatelju već dostavila pripremni plan mjera kojim bi se osigurao kontinuitet zdravstvene skrbi i u takvim okolnostima. Zamjera im što o tome nisu obavijestili javnost.
Od ministrice traži hitnu reakciju i zaštitu pacijenata
Na kraju pisma Zadravec od ministrice Hrstić zahtijeva da bez odgode osigura zakonit završetak natječaja za predstojnicu Zavoda, uključujući objektivno odlučivanje o prigovoru jednog od kandidata podnesenom 6. studenoga.
Traži i da ministrica javno obrazloži razloge njezina izbora, osudi najave otkaza koje smatra ucjenjivačkima te umiri građane potvrdom da pružanje zdravstvene zaštite neće biti prekinuto.
Uz to, zahtijeva da ministrica hitno naloži ravnatelju Vagiću organiziranje rasporeda liječnika i drugog osoblja iz KBC-a Sestre milosrdnice ili drugih javnih zdravstvenih ustanova kako bi se osiguralo neometano pružanje dijagnostičkih i terapijskih usluga.
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