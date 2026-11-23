SPOR OKO PREVLAKE
Plenković pitao o kojem se "pedlju" radi, bivši crnogorski ministar poručio: "Nitko to ne traži"
Izjava crnogorskog ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića da Crna Gora neće dati ni "pedlja svog teritorija" zbog ulaska u EU deplasirana je i neozbiljna jer to nitko ne traži, ocijenio je nekadašnji šef crnogorske diplomacije Miodrag Vlahović.
Razgraničenje je jedno od otvorenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore na čijem rješavanju službeni Zagreb insistira u vrijeme crnogorskih pregovara o pristupanju Europskoj uniji.
"Nema potrebe za takvim rječnikom, niti takve poruke mogu biti korisne po Crnu Goru. Ostaje nejasno što je, zapravo, ovim crnogorski ministar htio poručiti”, kazao je Miodrag Vlahović, koji je bio na čelu crnogorske diplomacije od 2004. do 2006. godine, a potom i veleposlanik u SAD-u i Vatikanu.
Plenkovićeva reakcija očekivana
Vlahović smatra mogućim da je Ibrahimović time pokušao "preduhitriti zakulisne igre između koalicijskih stranaka u crnogorskoj vladi u kojoj dominantnu ulogu imaju velikosrpski nacionalisti".
Na Ibrahimovićevu izjavu s kraja prošlog tjedna brzo je reagirao i premijer Andrej Plenković. "Ne mogu do kraja razabrati o kojem se to pedlju radi", izjavio je Plenković novinarima. "Hrvatska nikada ne traži tuđi teritorij, ali ne da svoje, i to naša vlada niti bilo tko drugi u Hrvatskoj neće dati", dodao je.
Plenković je rekao da se hrvatski prijedlog sporazuma o razgraničenju na kopnu temelji na načelima Badinterove komisije, prema kojima su nekadašnje republičke granice nakon raspada Jugoslavije postale državne granice.
Vlahović, liberal koji je bio prvi ministar vanjskih poslova neovisne Crne Gore, kaže da je Plenkovićeva reakcija očekivana.
"I Hrvati su spremani na korekciju morske granice"
"Oko validnosti zaključaka Badinterove komisije ne može biti sumnje niti spora. Crna Gora je to davno prihvatila i zbog obnove vlastite državne nezavisnosti”, rekao je bivši šef crnogorske diplomacije, podsjetivši da je upravo na tom načelu Podgorica gradila svoju poziciju u utvrđivanju granica sa susjednim državama.
Crna Gora je, dodao je, regulirala sve granice osim one sa Srbijom, koja odbija dovršiti taj posao zbog svojeg poznatog stava prema Kosovu.
Hrvatska i Crna Gora imaju privremeni režim na Prevlaci, koji je, smatra Vlahović, odavno trebalo pretvoriti u trajno rješenje, uz potrebne korekcije linije razgraničenja na moru.
"Shvaćamo da su i prijatelji u Hrvatskoj spremni da se granica na moru korigira”, kazao je.
Nitko razuman ne pretendira na Prevlaku
Crnogorski glavni pregovarač Bojan Božović uputio je u prošli tjedan pismo državnoj tajnici Andreji Metelko Zgombić u kojem je rekao da Podgorica ne može prihvatiti jednostrano utvrđivanje granice, ali je spremna u najskorijem roku pripremiti nacrt sporazuma o razgraničenju na kopnu i moru.
Cijeli poluotok Prevlaka, uključujući rt Oštro, administrativno je pripadao Hrvatskoj prije raspada Jugoslavije. Prema zaključcima Badinterove komisije bivše administrativne granice između jugoslavenskih republika postale su međunarodno priznate državne granice, primjenom međunarodnopravnog načela uti possidetis juris.
Metelko Zgombić je kasnije u izjavi hrvatskim novinarima istaknula da su hrvatski i crnogorski eksperti te katastar obiju država potvrdili da je to ta republička granica.
“Može se reći da potvrđivanje bivše republičke granice nije pitanje razgraničenja. To je vrijednosno pitanje, to je pitanje prihvaća li Crna Gora načela međunarodnog prava, zaključke Badinterove komisije. Želim vjerovati da Crna Gora neće i ne može imati problem da to potvrdi”, rekla je Metelko Zgombić.
Političke igre oko Prevlake
Vlahović kaže da se pretenzije na Prevlaku mogu pronaći u dijelu crnogorskog društva. Naveo je Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC), tzv. Udruženje ratnika 1991/2, nevladine organizacije poput Miholjskih zborova ili Noćnih vukova, te njima bliske vladajuće političke stranke i medije.
"No, to nije pozicija bilo koga razumnog u Crnoj Gori”, rekao je.
Smatra da se političke igre oko Prevlake, kada je riječ o crnogorskoj strani, zapravo najmanje tiču samog poluotoka.
Prevlaka je, po njegovoj ocjeni, izvrstan povod za novo pogoršavanje odnosa sa susjednom, prijateljskom i savezničkom Hrvatskom.
"To smeta i o tome je riječ, a ne o kamenjaru na Prevlaci”, poručio je.
Hrvatska ne blokira Crnu Goru
Vlahović odbacuje tvrdnje prema kojima Hrvatska blokira crnogorski put u EU. Uvjeren je da takvo postupanje nije u hrvatskom interesu i da ne prepoznaje takvu namjeru službenog Zagreba.
Odgovornost za zastoj u rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom pripisuje crnogorskoj vladi, za koju kaže da nema ni znanja ni interesa da ih riješi. Razlog vidi u njezinoj ideološkoj i političkoj orijentaciji.
"Oni će se ‘boriti’ da se ovi problemi odugovlače i da se na kraju ode na arbitražu, tj. na međunarodni sud. Što je za njih odlična izlika i opravdanje za zastoj pregovora s EU. Ujedno, oni ministri u vladi kojima se dirigira sa strane to smatraju najboljim načinom da se crnogorsko pristupanje EU ‘tiho’ opstruira i da se do kraja drži pod znakom pitanja”, ocijenio je Vlahović.
Govoreći o hrvatskim zahtjevima prema Crnoj Gori i obećanjima najviših crnogorskih dužnosnika da će oni biti ispunjeni, Vlahović podsjeća da su službeno realizirana dva: postavljanje ploče u logoru Morinj i promjena imena bazena u Kotoru.
"Sramota za crnogorsku vladu i državu"
No, ističe kako je tek u subotu u Kotoru konačno promijenjen naziv bazena, što smatra sramotom i za crnogorsku vladu i za državu.
Osvrćući se na pokušaje dijela crnogorske vladajuće većine da logor Morinj izjednači sa logorom Lora u Hrvatskoj, Vlahović podsjeća da je još 1993. godine u crnogorskoj Skupštini, na prijedlog tadašnjeg Liberalnog saveza Crne Gore, usvojena rezolucija kojom su osuđeni svi ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije, bez obzira na to tko su počinitelji, a tko žrtve.
"To je bila moja formulacija i vrijedi za sve mučne i tragične priče o zločinima”, rekao je, naglašavajući da je riječ o odvojenim slučajevima, koje treba zasebno tretirati uz insistiranje na individualizaciji krivnje.
Prema njegovim mišljenju, tekst na spomen-ploči u logoru Morinju, u kojem se pominje velikosrpska agresija na Hrvatsku, odgovara povijesnoj istini, te bi takav trebalo i ostati.
Crna Gora, kaže, ima obvezu prema vlastitoj povijesti, ali i prema Hrvatskoj kao susjednoj, prijateljskoj i savezničkoj zemlji.
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