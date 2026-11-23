"Oni će se ‘boriti’ da se ovi problemi odugovlače i da se na kraju ode na arbitražu, tj. na međunarodni sud. Što je za njih odlična izlika i opravdanje za zastoj pregovora s EU. Ujedno, oni ministri u vladi kojima se dirigira sa strane to smatraju najboljim načinom da se crnogorsko pristupanje EU ‘tiho’ opstruira i da se do kraja drži pod znakom pitanja”, ocijenio je Vlahović.