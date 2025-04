Vučić: Nismo sadisti, nećemo batinama dokazivati tko je jači. Znamo tko je najjači

Podijeli :

ANGELA WEISS / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će studenti i građani koji sudjeluju u blokadama "nastaviti s nasiljem", a da će država "izabrati trenutak kada će nasilje prestati".

Obojena revolucija završena

Vučić je za televiziju Pink rekao da se državna vlast u Srbiji prema sudionicima blokade odnosi “demokratičnije nego prema 95 posto ili gotovo svim zemljama EU i Europe u cjelini”.

“Niko od nas se ne raduje i nije sadist koji želi da batinama pokazati tko je jači. Znamo ko je najjači u državi. Država po definiciji ima monopol na fizičku prisilu, ali mora biti demokratska. Država mora da izabere trenutak i taj trenutak primjene sile mora biti posljednji. Čekat ćemo posljednji trenutak i nadamo se da tu silu nikada nećemo morati upotrijebiti”, rekao je predsjednik Srbije.

Kazao je da “sa sigurnošću” može reći da je “obojena revolucija u Srbiji završena”.

15. ožujka otkrio “planove kriminalnih grupa”

“Imali su priliku biti likvidirani 15. ožujka. Ja sam tog popodneva otkrio planove nekih kriminalnih grupa, ne govorim o studentima, koji su radili zajedno s nekim državnim strukturama. Sada sa sigurnošću mogu reći da je obojena revolucija gotova, a na nama je da se što prije vratimo na put ekonomskog napretka”, rekao je Vučić.

On je ocijenio da je višednevna studentska blokada zgrade Radio-televizije Srbije u Beogradu “zločin bez presedana”.

“Sve što rade protiv RTS-a je zločin bez presedana i to ne govorim zato što volim i poštujem rad RTS-a, naprotiv. Blokirati pristup zgradi na 10 dana, blokirati izlaz, da ljudi ne mogu doći do hrane, a sve to podržavaju nevladine organizacije i šute mnogi sa strane… Vidi se čiju podršku imaju jer kada su Aleksandar Vulin i njegovi prijatelji održavali demonstracije ispred N1 televizije na sat-dva, odmah su se oglasili EU, OESS i svaka politička stranka tvrdeći da je to neviđeni pritisak”, rekao je Vučić.

Profesori za zatvor

Kazao je i da nadležni državni organi imaju “audio i video snimke” kako pojedini profesori polažu ispite stranim studentima u Srbiji, od kojih, prema njegovim riječima, uzimaju novac, a domaćim studentima nisu htjeli ni održati online nastavu.

“Za zatvor je i bit će za zatvor. Vidjet ćete uskoro kako to izgleda”, rekao je Vučić.

Vučić najavio novi zakon – država će davati novac privatnim fakultetima: Srušit ćemo monopol državnih

On je kao “još jednu besmislicu” odbacio kaznenu prijavu koju je Demokratska stranka podnijela protiv nepoznate osobe zbog navodne upotrebe zvučnog topa na studentskom prosvjedu 15. ožujka u Beogradu.

“Svi u Srbiji znaju da zvučnog topa nije bilo. To je potvrdio i izvještaj ruske Federalne službe sigurnosti (FSB), bavili su se čak i onim što se dogodilo, a ne samo onim što nije bilo. To je samo još jedna u nizu laži. Da nisam predsjednik, rekao bih da svaka budala ima pravo podnijeti prijavu”, rekao je Vučić.

Pobuna bogatih

Ocijenio je da u Srbiji postoji “pobuna bogatih, privilegiranih” te da na prosvjedima i blokadama “nema sirotinje”. Vučić je rekao i da su “neki iskoristili prostore sveučilišta i fakulteta širom Srbije da u rektorima imaju besplatne lokalne, općinske, gradske odbore”.

“Iskoristili su državnu imovinu za izgradnju stranačke infrastrukture. Možete činiti kriminala koliko hoćete, ali na kraju ćete morati odgovarati jer je netko urušio ono što smo gradili gotovo desetljeće. Nikada ne smijemo zaboraviti pitanje odgovornosti, to nitko neće moći skinuti sa stola”, rekao je predsjednik Srbije.

