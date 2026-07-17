"PROTOKOL JE POLITIKA"
Vučićev ples na žici: Kovač objasnio zašto Europa tolerira "dvotračnu igru" Srbije
Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Miro Kovač, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, komentirao je politiku i probleme Donalda Trumpa i stanje u SAD-u te status Aleksandra Vučića i Srbije u Francuskoj i EU, odnosno među velikim silama
Kovač smatra da se Donald Trump nalazi u "vrlo teškoj situaciji" jer mu okolnosti diktiraju politiku.
"Situacija je za Trumpa vrlo teška, sad je izašao ne bi li spasio ono što se spasiti dade, ali trebao je to učiniti ranije. Čekaju ga izbori na jesen, možda republikanci izgube većinu u Senatu, u Zastupničkom domu demokrati na to već računaju. Istovremeno JD Vance odlazi kod Joea Rogana i proziva 'duboku državu', a potpredsjednik SAD-a Marco Rubio ima drukčije usmjerenje. Uz to JD Vance govori o kampanji Izraela u SAD-u usmjerenu na birače MAGA baze", naglasio je Kovač.
Činjenicu da Trump Kinu optužuje da se miješala u američke izbore, Kovač vidi kao slabost, baš kao što su demokrati pokazali američku slabost kad su svojevremno Rusiju optuživali za utjecaj na izbore u SAD-u.
"Ugrožene su američke strateške rezerve nafte"
Smatra da je Trump uspio u nekim stvarima, poput stvaranja uvjeta da se proizvodnja mikročipova preseli s Tajvana u SAD, ali da su mu, uz inflaciju, najveći problem ugrožene američke strateške rezerve nafte.
"Ne bude li sporazuma s Iranom i otvaranja Hormuškog tjesnaca, SAD-u će ponestati strateških rezervi nafte za mjesec dana i to će biti katastrofa. Trump nema puno vremena. Preko vikenda će vjerojanto krenuti masovni napadi na Iran, oni će uzvratiti i sve je moguće, a volio bih da razum prevlada i da se s time prestane jer to nije loše samo za SAD, nego i za Europu, a i za Hrvatsku", naglasio je bivši ministar vanjskih poslova.
Dodao je kako je problem što Trump nikako ne shvaća da neće moći lako srušiti vlast u Iranu.
"Uzrok svega je tendencija da se kontroliraju tijekovi nafte zbog petrodolara, ali to je prekinuo Iran kad je odlučio naftu Kinezima prodavati u juanima", smatra Kovač.
"Francusku može preoporoditi samo izlazak iz eurozone"
Komentirajući politiku Francuske, odnosno Emmanuela Macrona i okupljanje Koalicije voljnih na mimohodu u Parizu, istaknuo je kako Francuska ima ambiciju da igra ključnu ulogu u strateškoj autonomiji Europe.
"Da sam Francuz, i ja bih tako mislio. Pitanje je da li je to realno i ostvarivo. Nije baš realno i treba tu biti iskren. Najveći problem Francuske je to što je ograničava euro sustav. Pitanje je posotji li politička opcija koja bi imala snagu i moć ići protiv mainstreama. Le Pen je u velikoj mjeri postala mainstream i ona ne bi izašla iz eurozone, a ocjene su da Francuska može doživjeti preporod samo ako iz nje izađe", rekao je.
O Vučiću u prvom redu: Interesi su važniji od morala
Kovač je komentirao i status koji srpski predsjednik Aleksandar Vučić uživa u Francuskoj.
"Interesi su važniji od morala – očito je to tako, inače bi se netko strašno obrušio na izjave srpske ministrice o Kosovu. Važniji su tu strateški interesi. Francuzi su zainteresirani za investicije i već ih je mnogo u Srbiji: trebali bi graditi metro, zračnu luku Nikola Tesla,... S druge strane, Francuskoj je zanimljivo imati Srbiju kao partnera na jugoistoku Europe i to je jedan od razloga za lijepo plasiranje Vučića u prvi red na paradi, iako nije čak ni svoje trupe poslao da defiliraju", naglasio je Kovač.
"Protokol je politika. Vučić igra dvotračno"
Dodao je i kako taj smještaj u prvom redu nije slučajan i da je protokol uvijek politika,
"Protokol je politika, instrument politike na unutarnjem i vanjskopolitičkom planu, poruke se šalju i rasporedom", kazao je.
Što se tiče Vučića, Kovač je rekao da on sad pokazuje što želi.
"Aleksandar Vučić sad pokazuje očito što želi, želi ući na svoj način, sa što manje troškova u taj europski mainstream i da ga se što manje dira. Želi zadržati slobodu vanjskopolitičkih orijentacija i to mu se dopušta. Došao je u Pariz bez svojih trupa na defileu, došao je u Kijev, pa su se Rusi iznenadili, ali nije potpisao deklaraciju. Istodobno se orijentira prema Americi, ide u potpisivanje strateškog partnerstva sa SAD-om. Vučič igra na Ameriku i ide prema snažnim europskim državama, Francuskoj i Njemačkoj, gdje dominiraju pripadnici liberalnog međunarodnog establišmenta. Igra dvotračno i to mu se tolerira", upozorio je Kovač.
Zašto Europa popušta Vučiću?
Na pitanje Nine Kljenak zašto je tako, odgovorio je da "postoji interes da Srbija bude prigrljena" i da taj program traje godinama kako Srbija ne bi posve otklizala prema Rusiji.
"Treba biti vrlo realan - nije lako ostvarivo da otklize prema Rusiji, a ni da ju napuste. Vučić to zna i oprezan je, ne može tek tako napustiti Rusiju, dobio je poruku patrijarha Kirila, da su najbolji saveznici Rusije Srbi. To mu je bio putokaz. Europa ga istovremeno kritizira, ali da tolerira i popušta mu. Interesi prevladavaju u odnosu na principe", istaknuo je Kovač.
"Hrvatska treba više proizvoditi"
Kako se Hrvatska u svemu tome snalazi?
"Hrvatska je u europskom mainstreamu, mora gledati svoja posla i u ovakvom svijetu jačati svoju otpornost. Moramo shvatiti da je proizvodnja baza za trgovinu, trebamo više proizvoditi i ne biti ovisni samo o uslugama. Trebamo proizvoditi i koncentrirati se na sebe, čuvati mir kod kuće i širiti mir u susjedstvu. Važno je da se razvijamo dalje, da imamo bolji obrazovni i zdravstveni sustav i da možemo u ovoj svojoj lijepoj državi korektno i pristojno živjeti", zaključio je Kovač.