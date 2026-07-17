Vučićev ples na žici: Kovač objasnio zašto Europa tolerira "dvotračnu igru" Srbije

"Da sam Francuz, i ja bih tako mislio. Pitanje je da li je to realno i ostvarivo. Nije baš realno i treba tu biti iskren. Najveći problem Francuske je to što je ograničava euro sustav. Pitanje je posotji li politička opcija koja bi imala snagu i moć ići protiv mainstreama. Le Pen je u velikoj mjeri postala mainstream i ona ne bi izašla iz eurozone, a ocjene su da Francuska može doživjeti preporod samo ako iz nje izađe", rekao je.