Vučić priprema teren da s mjesta predsjednika preuzme mjesto premijera Srbije

"Postoji opcija da i ja i vlada podnesemo ostavku i da me za dva dana Skupština izabere za predsjednika vlade, ako imam većinu u Skupštini, ali za mene to nije opcija. Kada budem, i ako budem tražio glas od naroda za tu dužnost, tek kada dobijem glas od naroda za premijera mogu to eventualno postati. Dakle, iako je to sve po zakonu, iako je potpuno legalno i legitimno, ja to neću učiniti", ustvrdio je Vučić.