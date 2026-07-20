POSJET VISU
Milanović: "Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao"
Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će na obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja te će položiti vijenac u more s broda Hrvatske ratne mornarice (Trajektna luka Vis, Šetalište stare Isse 2, Vis).
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Na pitanje o kampanji SDP-a i Možemo i što misli o tome, rekao je da je to njihova kampanja i da to ne može komentirati.
"Stil i sadržaj"
"To je pitanje stila i sadržaja, a sve drugo je vještina politike. Politika je vrsta umijeća".
Na pitanje o mimohodu u Parizu, rekao je:
"To si je dao napraviti netko tko odlazi, to je Macron, i nemam ništa protiv toga, ali što se tiče Hrvatske imam protiv toga. To je priprema za rat protiv Rusije, jedan dan. Od Rusije nema nikakve opasnosti što se tiče rata.
"Božinović me fakat razočarao"
Netko žarko želi taj sukob. To je bila jedna privatna predstava. Plenković je tamo doveo policiju, vidim grčevite pokušaje od Božinovića, koji me je fakat razočarao...", prenosi Dnevnik.hr.
"Božinović je svojedobno dolazio u SDP i komentirao kako će Mesić dobiti izbore... stavio je noge na stol i zapalio Marlboro... Onda je postao HDZ-ovac. E ne može tako Božinoviću...", govori predsjednik.
Tvrdi kako "ispadamo budale", posebno u kontekstu suradnje Francuske i Srbije.
"Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Šta je tu bio forte? Ako se složimo da je to europska parada, onda ne može tamo sjediti. Ako je to Koalicija voljnih opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković sjediti iza Vučića. Ovdje se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije".
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