Milanović: "Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao"

"Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Šta je tu bio forte? Ako se složimo da je to europska parada, onda ne može tamo sjediti. Ako je to Koalicija voljnih opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković sjediti iza Vučića. Ovdje se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije".