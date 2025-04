Vučić zaprijetio studentima u blokadi i United Mediji: To će biti zahtjev od kojeg se neće odustati

Podijeli :

Elvis Barukcic / AFP, Ilustracija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će jedan od zahtjeva koji će biti iznijet na njegovom skupu u subotu u Beogradu, biti da svi koji govore o nasilju odgovaraju pred licem pravde, istovremeno targetirajući kompaniju United Media, u okviru koje posluje i N1, kao "platformu za provođenje nasilja u Srbiji".

Vučić je na svom Instagramu objavio video poruku iz srpske rezidencije u Parizu, uoči današnjeg sastanka s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, u kojem je najviše vremena posvetio aktualnoj političkoj krizi u zemlji.

Kazao je da je cijela javnost proteklih dana upoznata s time “kako su izgledali famozni plenumi na kojima se raspravljalo o počinjenju teških zločina”.

“Vidjeli smo da platforma za provođenje nasilja u Srbiji, United Media, poziva ljude na nasilje ako nema vlade po vlastitom izboru, bez obzira što nemaju većinu, bez obzira što ništa ne bi bilo po zakonu”, rekao je Vučić.

On je upozorio sve koji, kako je rekao, “govore o nasilju, spasonosnom nasilju”, da će odgovarati, a to će biti jedan od zahtjeva koji će biti iznijet na skupu koji on organizira u subotu, 12. travnja, u Beogradu.

“I neće odustati od tih zahtjeva dok se oni u potpunosti ne ispune. Počinitelji će morati odgovarati, a Srbija će opet biti slobodna, oslobođena od terora. Svatko će se moći kretati kako, gdje i kuda hoće, svatko će imati pravo da se okuplja, svatko će imati pravo misliti svojom glavom, a ne tuđom”, rekao je Vučić.

Ujedno je zamolio studente “da razmisle, da se vrate u svoje amfiteatre, u svoje učionice, da uče i rade”.

“Moja je molba da shvate da je vrijeme pritisaka i nasilja prošlo. Moja je molba samo da rade ono što je najbolje za njih same i da rade ono što će njih i njihove roditelje činiti ponosnima”, rekao je Vučić.

Student priveden nakon zamke za “krtice”

Vučić je iz Pariza poručio da je javnost vidjela da se na plenumima raspravljalo o “počinjenju teških zločina”, ali je prešutio da je skup studenata Medicinskog i Prometnog fakulteta zapravo unaprijed osmišljena strategija da se otkrije osoba koja je s plenuma prenosila informacije prorežimskim medijima.

Ispostavilo se da je učenike snimao član SNS-a i dužnosnik općine Mladenovac Vojin Lazarević te da je njegovu snimku objavio Informer. Da je cijela priča oko zauzimanja zračne luke bila smišljena “zamka za krticu” najbolje govori natpis “zavrti ovo” koji su studenti u blokadi držali iznad ploče, a koji se jasno vidio na snimci emitiranoj na Informeru.

Unatoč svemu, istu večer priveden je student Prometnog fakulteta Stefan Radojičić koji je dva i pol sata ispitivan u policiji te su mu oduzeti mobitel i laptop.

Sve veći pritisak i napadi na United Media

Dok se zaoštrava retorika prema studentima u blokadi, koji se u režimskim medijima sve više etiketiraju kao “nasilnici” pa i “teroristi”, rastu pritisci i napadi na tvrtku United Media, u sklopu koje posluje N1.

Tako je većina televizija u Srbiji, uključujući i neke s nacionalnim frekvencijama, ovih dana emitirala propagandni prilog “Zla vremena”, koji, kako je upozorila United Media, predstavlja do sada najopasniji napad na medije koji djeluju unutar te kuće.

“Zla vremena” opasna su mješavina dezinformacija, manipulacija, poluistina i pristranih tumačenja zakona i djelovanja United Media i United Group. Video materijal, emitiran na nacionalnoj televiziji, otvoreno cilja na čelnike naše tvrtke, novinare, medijska i televizijska lica – s jasnim ciljem: Njihova dehumanizacija, kriminalizacija i eventualno uklanjanje iz javnog prostora.

“Ne sumnjamo da Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić izravno stoje iza ovog pseudo-dokumentarnog materijala koji nema gotovo nikakve istinite informacije. Nemoćni pred činjenicom da gube podršku, da nezadovoljni građani više ne šute i ne pristaju na ucjene, da se o njihovim zlouporabama priča u cijelom svijetu, a da su slobodni mediji sve popularniji – očito su se odlučili na najopasniji korak: Gašenje nezavisnih nezavisnih medija”, istaknuli su iz United Media.

Protjerivanje stranih državljana

Sve veći pritisak režima na sudionike studentskih blokada i one koji ih podupiru ogleda se i u protjerivanju stranih državljana, a samo u proteklih tjedan dana javnost je postala upoznata sa slučajem dvoje državljana EU-a kojima je uskraćeno pravo boravka u Srbiji samo zato što su izrazili podršku studentskim prosvjedima.

Naime, talijanski pijanist David Martello, koji je 5. travnja tijekom petosatne studentske blokade svirao na niškim mostovima, protjeran je iz susjedne zemlje zbog procjene organa sigurnosti da boravak u Srbiji neće koristiti u turističke svrhe.

Tada je javnost upoznata i sa slučajem hrvatske državljanke Arien Stojanović Ivković, kojoj su srbijanske vlasti nakon 12 godina života u Beogradu odlučile uskratiti gostoprimstvo, protjerati je iz zemlje i zabraniti joj ulazak na godinu dana.

U obrazloženju se kratko navodi da je “tijelo nadležno za zaštitu sigurnosti Republike Srbije dostavilo ocjenu da boravak hrvatske državljanke, Ivković Stojanović Ariene, predstavlja neprihvatljiv sigurnosni rizik”.

Kakav je točno sigurnosni rizik mlada liječnica koja u osiguravajućem društvu radi na procjeni štete od tjelesnih ozljeda, ne zna se. Kao mogući razlog se navodi to što je podržala studente, njihove zahtjeve i prosvjede ne samo na ulici, već i na svojim društvenim mrežama.

